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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

И чтоб никакой классики!

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 24(8078)
"Форма одежды - спортивная. Уровень подготовки - неважен", - так звучат приглашения для зрителей на мастер-классы, которые состоятся в рамках фестиваля-конкурса "Один. Два. Три".
В перформансе "Коромысли" актеры исполняют фольклорные песни. Фото: Дирекция фестиваля "Один. Два. Три" В перформансе "Коромысли" актеры исполняют фольклорные песни. Фото: Дирекция фестиваля "Один. Два. Три"
В перформансе "Коромысли" актеры исполняют фольклорные песни. Фото: Дирекция фестиваля "Один. Два. Три"

Как рассказала руководитель фестиваля "Один. Два. Три", директор Молодежного драматического театра "Первый театр" Юлия Чурилова, то, что пройдет в феврале в Новосибирске, можно выразить следующей формулой: "Никакой классики + актуальные темы + разные форматы". В программе - восемь российских спектаклей и две постановки из Финляндии и Швейцарии.

Фото: Алиса Скальская
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По словам эксперта фестиваля, куратора международной программы Ники Пархомовской, моноспектаклей в программе стало больше, чем камерных.

- Почти все выбранные нами спектакли - синтетические, ни про один нельзя сказать, что это чистая драма, вербатим или танец. Лично меня такое смешение жанров и форматов очень радует, так как оно дает большую глубину восприятия и расширяет наш взгляд на героя и его историю. Еще один важный момент: почти все спектакли остро актуальные, обращены в наше время и в нем же происходят, - поделилась Ника Пархомовская.

В программу вошло несколько спектаклей по современным российским пьесам: "Говорит Москва" Юлии Поспеловой, "Магазин" Олжаса Жайнадарова, "Пилорама плюс" Натальи Милантьевой, а также по зарубежным - "Сибирь" Феликса Миттерера, "История медведей панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте" по пьесе Матея Вишнека.

Новосибирские театры также не остались в стороне. Театр кукол "Пилигримы" представит на суд зрителей и жюри постановку "Невидимый слон" по рассказу Анны Анисимовой. Спектакль создан в форме театра ощущений, в котором можно воспринимать действо не только глазами и ушами, но также потрогать руками, ощутить вкус и аромат. "Мастерская Крикливого и Панькова" и режиссер Полина Кардымон в перформансе "Коромысли" разложили на три голоса фольклорные песни - колыбельные, свадебные, погребальные.

В рамках фестиваля пройдут обсуждения спектаклей, дискуссии, мастер-классы и лекции специалистов в области современного театра.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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