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05.02.2020 14:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы города России, где появятся первые "умные" перекрестки

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Новосибирске и Перми в первую очередь запустят пилотный проект - "умные" перекрестки, управляемые искусственным интеллектом. Они способны автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента НП "Глонасс" Евгения Белянко.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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По словам спикера, цель проекта - минимизировать ДТП, снизить число аварийно-опасных участков дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих регионах страны. Отмечается, что эксперимент начнется в 2022 году с двух городов, а с 2023-го - во всей России. Евгений Белянко уточнил, что искусственный интеллект будет способствовать сокращению числа ДТП на перекрестках в среднем на 20-25 процентов.

"Алгоритм работы умных перекрестков будет строиться на основе анализа данных платформы "Автодата", - цитирует агентство Евгения Белянко.

Проект будет реализован НП "Глонасс" в рамках национальной технологической инициативы "Автонет" по поручению президента РФ.

Между тем в Новосибирске, как сообщает пресс-центр мэрии, готовятся внедрить проект "Умные светофоры". Они появятся на гостевых маршрутах города к молодежному Чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Сейчас в качестве эксперимента запущена интеллектуальная система регулирования транспортных потоков на улице Станционной. Система включает 11 светофорных объектов, детекторы движения, 22 камеры видеонаблюдения, оптоволоконные каналы связи.

Специалисты департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска отмечают, что она показывает хорошие результаты. По их подсчетам, в результате использования системы транспортный поток увеличился на 15 процентов. Кроме того, в Новосибирске планируется обустроить 250 "умных" остановок.

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