В Новосибирске прошло заседание регионального оргкомитета "Победа". Одно из прозвучавших на нем предложений - обратиться в федеральный центр с заявкой о присвоении Новосибирску почетного звания "Город трудовой доблести" - было поддержано единогласно.

Обоснованность этой инициативы очевидна, ведь именно в годы войны Новосибирск стал одним из крупнейших промышленных центров страны. Сюда было эвакуировано более семидесяти предприятий, многие из которых впоследствии остались в городе. Только завод имени В. П. Чкалова направил на фронт 15 797 самолетов различных типов, в основном истребителей марки "Як". Новосибирцы изготовили 125 миллионов снарядов - вдвое больше, чем было произведено в России за годы Первой мировой войны.

В Новосибирск было эвакуировано более 300 тысяч человек, треть из них - из блокадного Ленинграда. В город прибыли десять художественных коллективов из Киева, Минска, Ленинграда и Москвы. Так, в здании недостроенного Новосибирского театра оперы и балета хранились шедевры из фондов Третьяковской картинной галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.