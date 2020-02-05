В мае исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но до сих пор многие солдаты числятся пропавшими без вести. Выяснить их судьбу помогают поисковые отряды, ведущие раскопки на местах боев и неравнодушные люди, старающиеся сохранить историческую память. К последним относится жительница Новосибирска Нина Зубова.

Тысячи сибиряков каждый год участвуют в акции "Бессмертный полк", и среди них могут быть и родственники Георгия Пяткова. Фото: Татьяна Кравченко

Много лет она проработала учителем французского и немецкого языков в школе N20 Ленинского района Новосибирска, где и началась эта история. Однажды Нине Никифоровне принесли письмо и попросили перевести его на французский, и она выполнила просьбу. А потом и сама стала переписываться с жительницей городка Шатоден Одеттой Леклерк. В одном из писем француженка прислала сибирячке статью из местного журнала "Almanach du Beauceron".

В ней шла речь о советском военнопленном, воевавшем в движении Сопротивления и погибшем в 1944 году: "Этот русский был похоронен в Шатодене с воинскими почестями на кладбище Шампде, где он покоится по соседству с другими русскими солдатами, погибшими во время Первой мировой войны. Каждый может прочесть на могиле: "Пятков Жорж, советский воин, погибший за Родину". Никто из членов его семьи, конечно, не приезжал, чтобы воздать почести этому молодому сибиряку, погибшему свободным и упокоившемуся навеки в тысячах километров от своих родных мест".

По данным французского автора, Жорж Пятков родился 6 мая 1920 года в Новосибирске. Это и стало отправной точкой в изысканиях Одетты Леклерк и Нины Зубовой.

- Конечно, Жоржем его называли французы, на самом деле он мог быть Георгием, Григорием или Юрием, - поясняет Нина Зубова. - И, как потом выяснилось, родился он на самом деле не в Новосибирске, а в алтайском селе. Но был призван в армию в Новосибирской области, которая в 1941 году была намного больше, чем сейчас, и включала в себя территорию современных Томской и Кемеровской областей.

В поисках Нине Никифоровне помогало множество людей, как и она неравнодушно относящихся к сохранению исторической памяти. Совместными усилиями им удалось выяснить, что во французской земле покоится прах Георгия Дмитриевича Пяткова. Он родился в 1920 году в селе Ненинка Солтонского района Алтайского края. Затем семья Пятковых перебралась в село Усть-Кабырза Таштагольского района Новосибирской области (сейчас - Кемеровская область). Здесь Георгий Пятков был призван в армию, был танкистом, имел звание сержанта. И, как сообщили в таштагольском военкомате, "без вести пропал в сентябре 1941 года".

Далее начинается французская часть биографии Георгия Пяткова, ставшего Жоржем. Правда, документов о ней не сохранилось, есть лишь предположения. Возможно, военнопленный Пятков работал на строительстве Атлантического вала на северном побережье Франции и смог бежать. Известно, что летом 1944 года он участвовал в движении Сопротивления на юге региона Эр и Луар и погиб 10 октября, сражаясь в составе батальона внутренних французских сил в районе города Шатоден.

Нина Зубова попыталась разыскать родственников солдата, погибшего во Франции. Она выяснила, что отец Георгия - Дмитрий Пятков - был призван в 1941 году, служил в 123-м стрелковом полку и пропал без вести в августе 1943 года. Эти данные есть во Всекузбасской книге памяти.

Но у погибшего солдата были младшие братья - Анатолий Дмитриевич и Иван Дмитриевич (1940 и 1938 годов рождения соответственно). Вместе с матерью - Анастасией Сергеевной Пятковой - они проживали в поселке Усть-Кабырза Таштагольского района до марта 1953 года. Возможно, кто-то из них еще жив и узнает о судьбе старшего брата, похороненного в Шатодене.

- Пятковы всегда были настоящими защитниками Отечества, - продолжает Нина Никифоровна. - В книге "История 41-го Сибирского стрелкового полка" есть упоминание об их деде: "Пятков Василий - старший унтер-офицер 41-го Сибирского стрелкового полка награжден Георгиевским крестом за беззаветное мужество и выдающуюся храбрость, проявленные в боях в районе городе Прасныша 11-15 февраля 1915 года". Нам нельзя забывать о таких людях. Каждый год 9 Мая я иду в колонне Бессмертного полка, и очень хочется, чтобы родственники Георгия Пяткова также могли пройти в этот день с его портретом в руках.

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Банк данных "Мемориал" содержит сведения о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период.

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Нина Никифоровна Зубова:

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