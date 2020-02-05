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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нависшая угроза

В Кузбассе глыба снега упала на малышку
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 24(8078)
Прокуратура и следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, случившегося в одном из дворов кузбасского города Осинники.

Снежная глыба, сорвавшись с крыши многоэтажки, травмировала годовалую девочку. Это произошло, когда мама с дочкой выходили из подъезда. Скопившийся на крыше снег рухнул на санки, в которых сидел ребенок. Сигнальной ленты, которая могла предупредить жильцов об опасности, у входа в подъезд не было. Мать тут же вызвала скорую помощь, девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают состояние малышки как "средней степени тяжести".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
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- В процессе доследственной проверки изучается вся необходимая документация обслуживающей дом управляющей компании, - сообщила официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Характер повреждений и тяжесть вреда здоровью пострадавшей определит судебно-медицинская экспертиза.

Проверку исполнения жилищного законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома проводит и прокуратура области. Анализируется деятельность не только управляющей компании, но и органа, контролирующего ее работу.

Между тем кузбасская Госжилинспекция с начала года выявила уже более семисот нарушений, связанных с несвоевременной очисткой кровель жилых домов и подъездных козырьков от снега и наледи. Обследование дворов и кровель многоэтажек усилено. Инспекторы проводят внеплановые проверки, по итогам которых выдано 658 предписаний и предостережений, возбуждено 77 административных дел.

- В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, управляющие и обслуживающие организации обязаны удалять сосульки и снежные навесы по мере необходимости. Допустимый слой снега на скатных крышах - не более тридцати сантиметров, - уточнила начальник областной ГЖИ Ирина Гайденко.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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