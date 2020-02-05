В Кузбассе в борьбе с браконьерами поможет Росгвардия

Борьбу с браконьерами в Кемеровской области теперь будет проводить и Росгвардия. Силовое ведомство и региональный департамент по охране объектов животного мира заключили соглашение о сотрудничестве.

Привлечь спецподразделения силовиков к участию в рейдах заставил сезонный всплеск активности незаконных охотников. Глубокий снег, покрытый ледяным настом из-за оттепели, для многих лесных обитателей превращается в настоящую западню. В том числе для копытных, которых буквально загоняют лихие парни на джипах и снегоходах, подкарауливая в специальных местах кормежки. А особенно браконьеры лютуют ближе к весне, когда лес для братьев наших меньших становится еще непроходимее.

Только за последние дни антибраконьерская бригада выявила больше 20 нарушений. Так, во время ночного рейда в охотничьих угодьях в Топкинском районе инспекторы вместе с сотрудниками ГИБДД настигли убийц лося.

- Ущерб, нанесенный браконьерами, составил 240 тысяч рублей, его придется возместить, а также заплатить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, который может быть заменен лишением свободы на срок до пяти лет, - уточнили в областном департаменте.

Теперь бригады инспекторов лицензионно-разрешительной работы, техническое оснащение которых оставляет желать лучшего, усилены сотрудниками Росгвардии. Профилактические мероприятия, как пояснили в пресс-службе ведомства, будут осуществляться на всей территории области. Особое внимание уделят соблюдению законодательства в сфере оборота оружия.