Новости

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе 07:22
Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес" 07:19
Глава Минздрава прибыл в Тюмень 06:48
Три горняка погибли при обрушении шахты в Венесуэле 06:40
В Приморье истребители Су-25 уничтожили лагерь "диверсантов" 06:37
В Забайкалье отправили на пенсию четвероногого полицейского 06:11
Боевики совершили обстрел окраины Алеппо 05:26
Санавиация эвакуировала рыбака с судна в Охотском море 05:26
Компания Disney заявила о многомиллионных убытках из-за коронавируса в КНР 05:22
На Камчатке возбудили дело о гибели пациента краевой больницы 05:05
В Крыму согласились со словами Помпео о полуострове 04:42
Власти США эвакуируют американцев из Китая несколькими рейсами 04:21
Новый случай заражения короновирусом зафиксирован в Канаде 04:20
Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в секторе Газа 03:55
Группа демократов решила бойкотировать обращение Трампа к нации 03:35
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус 03:20
Число жертв коронавируса в Китае достигло 491 02:51
Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа 02:26
Рейс Торонто-Ямайка вернулся в аэропорт из-за шутки о коронавирусе 02:00
Число погибших от коронавируса в Хубэе достигло 479 01:53
Обновлена знаменитая линия украшений Panthere de Cartier, связанная с именем Жанны Туссен 01:45
Более 950 полицейских были убиты в Мексике за два года 01:30
Генсек ООН призвал США решить проблему с выдачей виз дипломатам 00:59
"Новая церковь" Украины прекратила полномочия раскольника Филарета 00:58
Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе 00:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 07:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Химера против энцефалита

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 24(8078)
В Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН завершили доклинические испытания препарата для экстренной профилактики и лечения вирусного клещевого энцефалита. Лекарство создано на основе антител мыши и человека методами синтетической биологии. Новый препарат намного эффективнее и безопаснее применяемого сегодня противоклещевого иммуноглобулина, выделяемого из донорской крови. Мышиная часть связывает вирус и не дает ему инфицировать клетки, а человеческая запускает в организме пациента необходимые иммунные реакции.
Клещи могут переносить целый букет инфекций, но самая опасная — энцефалит, поражающий головной и спинной мозг. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Клещи могут переносить целый букет инфекций, но самая опасная — энцефалит, поражающий головной и спинной мозг. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Клещи могут переносить целый букет инфекций, но самая опасная — энцефалит, поражающий головной и спинной мозг. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

О разработке нового препарата рассказывает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова:

- Вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) - один из самых патогенных для человека вирусных агентов на территории России. Ежегодно на пункты серопрофилактики приходят около 500 тысяч пострадавших от укусов клещей. При этом ареал распространения вируса в последние годы расширяется. Клещи стали обычным явлением не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в европейской части страны. Вирус распространен также в Китае, Казахстане и во многих странах Европы.

При этом эффективных средств лечения клещевого энцефалита сегодня в мире нет. В России сейчас пациентам вводят препарат иммуноглобулина, который изготавливается из донорской крови. Но это настоящий коктейль из различных антител - кроме необходимых для нейтрализации ВКЭ, он содержит множество других антител, по сути, балластных. Из-за этого приходится использовать большие дозы сывороточного иммуноглобулина, что может вызывать побочные реакции у пациентов. Кроме того, препараты из донорской крови потенциально опасны - они могут содержать вирусы, прионы и аномальные антитела. По этой причине в развитых странах от них постепенно отказываются.

Еще одна проблема в том, что разные партии препаратов, полученных из крови, заметно отличаются по своим качествам.

Нашей задачей было создать высокоэффективный препарат для борьбы с ВКЭ, лишенный этих недостатков. Мы использовали технологию создания так называемых "химерных" антител, в которых меньшая часть иммуноглобулина взята от мыши, а большая - от человека.

А зачем вообще мышиная часть, ведь лечить нужно людей, а не грызунов?

Нина Тикунова: Во-первых, эксперименты на людях нельзя проводить по этическим соображениям. А во-вторых, в природе мыши не погибают от энцефалита, хотя к ним часто присасываются клещи. У грызунов в процессе эволюции сформировалась очень мощная иммунная защита от этого вируса. И это может помочь человеку.

Мы использовали наработки наших предшественников, ранее в ИХБФМ были получены моноклональные мышиные антитела против ВКЭ, их применяли для диагностических целей. Зная, что они замечательно нейтрализуют вирус, мы проверили их протективную способность. Ведь одно дело реакция антитела с вирусом в пробирке, а другое - способность защитить от болезни лабораторных животных. Оказалось, что эти антитела справляются с сотнями летальных доз ВКЭ. После этого мы сделали химерные антитела, и оказалось, что они работают еще лучше.

Мышиная часть антитела эффективно связывает вирус и не дает ему инфицировать клетки, а человеческая запускает необходимые иммунные реакции вплоть до выведения чужеродного агента из организма пациента.

Но нет ли опасности, что иммунная система человека воспримет мышиную часть как чужеродный белок и будет вырабатывать антитела уже против него?

Нина Тикунова: Такая опасность практически отсутствует. Химерные антитела широко применяются в онкологии для борьбы с раковыми клетками и при этом возникают аллергические реакции. Там на это закрывают глаза, ведь опухоль намного опаснее для жизни пациента. Но в онкологии используют большие дозы антител в течение нескольких месяцев, а для профилактики при укусе клеща нужна лишь одна инъекция. Даже если человек заболел энцефалитом, для лечения нужно всего 3-4 укола. А поскольку наш препарат высокоспецифичный его доза в сто раз меньше, чем у применяемого сейчас иммуноглобулина. Это сильно снижает вероятность аллергической реакции.

И, наконец, наши химерные антитела относятся к классу "гуманизированных", мышиная часть в них сведена к минимуму - всего 2 процента.

Поэтому мы надеемся, что первый этап клинических испытаний, когда здоровым добровольцам вводят препарат и проверяют: нет ли токсических и аллергический реакции, пройдет успешно.

Большой плюс вашей работы в том, что вы не только получили эффективный препарат, но и разработали технологию его производства, не зря же права на него выкупила фармацевтическая компания?

Нина Тикунова: Это так, но не на все сто процентов. Действительно, мы ввели гены, кодирующие наши антитела, в геном специальных эукариотических клеток-продуцентов. И выделили клеточный штамм, который стабильно производит большое количество нужных нам антител.

Также мы разработали опытно-промышленную технологию производства препарата по международным фармацевтическим стандартам GMP на основе биореактора емкостью 5 литров. Но производственникам нужно увеличить объем до нескольких сотен литров, это не так просто как может показаться.

Ключевой вопрос

Сегодня стоимость инъекции противоклещевого энцефалита - 7-8 тысяч рублей, не случайно многие покупают страховку "от клеща". Будет ли ваш препарат дешевле?

Нина Тикунова: Трудно сказать, все будет зависеть от спроса, ведь нужно будет завоевывать рынок. Но нужно помнить, что это не только экономический, но и социальный проект. Только в Новосибирской области каждый год от клещевого энцефалита умирает несколько человек, многие становятся инвалидами. Часть затрат можно финансировать из бюджета как это делается при производстве вакцинных препаратов.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

ВТО подтвердила отсутствие ограничений со стороны РФ на поставки украинских вагонов
Гендиректором "Почты России" стал Максим Акимов
Путин пообещал гражданство иностранным ученым
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года