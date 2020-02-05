Дело очередного участника банды Шамиля Басаева передано в суд

Сегодня Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу объявило о завершении расследования уголовного дела Аслана Даудова. Это один из подручных Шамиля Басаева, который вместе с ним напал на город Буденновск.

В Следственном комитете всегда подчеркивали, что для таких преступлений боевиков нет сроков давности. И таких людей, за которыми тянется страшный кровавый след, будут искать, ловить и судить, сколько бы лет ни прошло. У Даудова, рассказывают в СК, целый список особо тяжких статей, которые никогда не подпадут ни под какую амнистию. Этот человек обвиняется по уголовным статьям о терроризме, вовлечении других в террористическую деятельность и похищении человека.

Эти преступления Даудов совершил почти четверть века назад. По версии Следственного комитета, в первой половине июня 1995 года житель Чеченской Республики Аслан Даудов добровольно вступил в состав банды, которой руководил Шамиль Басаев. Даудов принял самое активное участие во всех злодеяниях, которые банда творила. На языке Уголовного кодекса - принял участие в совершении бандой тяжких и особо тяжких преступлений.

Вот в чем обвинили единственного фигуранта уголовного дела.

Июньским днем 1995 года 160 бандитов из группы Басаева, вооруженные до зубов, напали на Буденновск в Ставропольском крае. Даудов был одним из нападавших.

Трагедия мирного Буденновска не забыта. В результате вооруженного нападения банды на мирный город бандиты убили 129 жителей. И больше трехсот мирных граждан были ранены, многие очень серьезно.

А 1586 граждан оказались в заложниках у нападавших. Уже после того, как бандиты покинули город, следствие подсчитало не только человеческие потери, но и материальный ущерб.

Так, бандой было уничтожено и повреждено 198 автомашин, поврежден огнем Дом детского творчества. Очень сильно пострадали несколько зданий Буденновска - здания центральной районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений частных лиц.

Следствие потом скрупулезно подсчитало, что собственникам в Буденновске был причинен "значительный имущественный ущерб". Общая сумма - свыше 95,6 миллиарда рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете подтвердили, что в настоящее время уголовное дело Даудова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве Александра Бастрыкина подчеркнули: все, кто входил в банформирования и смог дожить до наших дней, все равно будут пойманы и предстанут перед судом.