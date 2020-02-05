Заведующий отделением лучевой диагностики республиканского ортопедо-травматологического центра Салим Халитов распространил в соцсетях видеообращение к министерству здравоохранения Республики Дагестан. В нем он говорит об имеющихся, на его взгляд, нарушениях в работе медучреждения.

Как рассказал Халитов, обратиться столь необычным образом к своему руководству пришлось после того, как в течение года на различных совещаниях он безуспешно пытался обратить внимание на существующие проблемы. Но реакции так и не дождался. На видео заведующий отделением показывает свой кабинет, где нет ни одного окна. Демонстрируя еще не полностью установленные двери, Халитов рассказывает, что он просил их поставить более полугода.

"В кабинете был сильный сквозняк, я несколько раз болел", - говорит врач.

В качестве примера он показывает кабинет УЗИ, который возглавляет родственница главврача. Помещение просторное и светлое, сделан хороший ремонт, установлен кондиционер. Далее на видеоролике проявочная комната, вернее, вход в нее. Дверь настолько узкая, что человек средней комплекции может войти туда только боком. Видеоэкскурсия продолжается в помещении архива. Света здесь нет, и врач включает фонарик мобильного телефона. На полу не отремонтированного помещения в беспорядке лежат сотни архивных снимков пациентов.

"Сколько раз просил установить хотя бы стеллажи, чтобы систематизировать архив. Найти нужный снимок очень сложно", - рассказывает Халитов.

Но основная проблема, как полагает специалист, связана с использованием высокотехнологичного оборудования. К примеру, предназначенный для установки нового мультиспирального компьютерного томографа кабинет не соответствует необходимым стандартам.

"Я не раз говорил, что помещение слишком маленькое. Но руководство больницы, желая уложиться в сроки, собирается установить его именно там", - сетует врач.

Несколько лет назад в медучреждении был установлен другой аппарат, магнитно-резонансный томограф. Но около 90 процентов его ресурса, по словам медика, используется для платных исследований. Салим Халитов предложил руководству получить квоту ФОМС на проведение бесплатных исследований МРТ, что позволило бы сократить очереди, растягивающиеся на несколько месяцев, в других поликлиниках и больницах. Но также безуспешно.

Руководитель общественной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает проблему очередей на высокотехнологичные исследования в республике актуальной. Он пояснил, что применяемые региональным минздравом принципы финансирования и распределения нуждаются в пересмотре. Сейчас основной упор делается на то, чтобы как можно больше пациентов проходили платное обследование, так как республиканский ФОМС заведомо закладывает на оплату этих услуг сумму в несколько раз меньше необходимой.

- Халитов верно указывал, что очередей можно избежать, если равномерно распределять пациентов в разные медицинские учреждения для проведения МРТ-исследований. Но в этом случае значительная часть больных должна обслуживаться по системе обязательного медицинского страхования, а не на коммерческой основе, - говорит Увайсов.

Обращение врача вызвало большой резонанс в республике. В министерстве здравоохранения выдвинули свою версию происходящего. Чиновники подсчитали, что в одну смену в отделении лучевой диагностики бесплатно по программе обязательного медицинского страхования рентгенологическое обследование проходят около 60 пациентов, что составляет 80 процентов исследований. Что касается установки компьютерного томографа, то помещение для него подготовлено в соответствии с требованиями производителя.

По поводу ненадлежащего состояния архива главврачу медицинского центра поручено обеспечить учет и хранение рентгеновских снимков, также дано указание ускорить ремонтные работы в больнице. Однако руководство министерства здравоохранения так и не пожелало лично выслушать врача. Поэтому Салим Халитов принял решение написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Считаю невозможным работать в медучреждении, которое не разобралось в ситуации. Свое решение я не поменяю, пока передо мной лично не извинится министр здравоохранения Дагестана Джамалужин Гаджиибрагимов", - заявил Халитов.

После разразившегося скандала журналистов для общения с коллегами опального врача в больницу не пускают. "РГ" будет следить за развитием событий.