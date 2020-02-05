В Дагестане "дети-бабочки" благодаря государственной поддержке смогут получить бесплатные лекарства.

"Бабочками" называют детей, больных буллезным эпидермолизом. Их кожа покрывается волдырями и ранами даже от мельчайших травм. Без специального ухода быстро могут развиться опасные осложнения.

В этом году закуплены современные медикаменты для маленьких пациентов на общую сумму 56 миллионов рублей. Изначально сумма, выделенная республиканским бюджетом на эти цели, составляла 50 миллионов рублей. Но после уточнения потребности в медикаментах стало ясно, что средств не хватит. Поэтому при поддержке правительства республики сумма была увеличена.

"Современные медикаменты и специальный перевязочный материал от лучших производителей облегчают жизнь детей с невероятно ранимой кожей и уход за ними родителей. При выборе препаратов, бинтов и других изделий мы советовались с лечащими врачами и родителями маленьких пациентов, и были выбраны наиболее качественные образцы с лучшими характеристиками, подтвержденными клиническими рекомендациями", - рассказали в Минздраве Дагестана.

В республике 149 пациентов с этой редкой генетической патологией, все они находятся на учете и будут обеспечены необходимыми лекарственными средствами в полной мере.

Для получения необходимых медикаментов нужно лишь обратиться в поликлинику по месту жительства, где будет выписан рецепт, и забрать препараты и перевязочный материал. Для маленьких пациентов это будет совершенно бесплатно.