В дагестане начнут выпуск автодорожных разборных мостов. Их установят в горных районах, где объезжать реки, чтобы добраться до села, зачастую приходится за десятки километров. Всего потребность в таких сооружениях в республике составляет порядка ста единиц. Подобный опыт в регионе уже имеется. В прошлом году для нужд МЧС один из местных заводов произвел разборный мост длиной 32 метра.

На совещании у главы Дагестана Владимира Васильева была озвучена информация, что в этом году в бюджете заложено 94 миллиона рублей на производство 15 мостов.

"Эта работа актуальна и важна, так как Дагестан - горная республика. Часто проехать можно только через речку, и приходится объезжать по 20 километров", - заявил руководитель республики.

Впрочем, в некоторых районах Дагестана жители, не дождавшись реакции местных властей, ремонтируют или строят новые мосты сами.

"РГ" писала о том, что в Буйнакске люди отремонтировали разрушавшийся мост на свои средства. Пока чиновники спорили, кто должен выделить деньги, горожане собрали необходимые средства сами - более трех миллионов рублей. Наняли подрядную организацию, и теперь мост не узнать - он стал двухполосным, с огражденной от проезжей части пешеходной зоной.

Аналогичную акцию организовали в Каспийске, где местные жители сами построили мост через реку для школьников.