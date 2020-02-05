Самый большой в мире ракетоносец-экраноплан "Лунь" станет первым экспонатом создающегося в Дербенте парка "Патриот". Уникальное воздушное судно уже передано Каспийской флотилией на баланс администрации города.

Первый полет "Лунь" совершил в 1985 году. Машина была построена в КБ Ростислава Алексеева. Габариты экраноплана потрясали воображение: размах крыла - 44 метра, длина - 73,8, а взлетная масса - 380 тонн. За испытаниями ракетоносца американская разведка наблюдала из космоса и назвала неизвестный объект каспийским монстром.

В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. Экраноплан имел на вооружении шесть противокорабельных сверхзвуковых самонаводящихся ракет "Москит", каждая из которых способна потопить авианосец. Дальность полета ракетоносца составляла 2000 километров, а с дополнительным запасом - 4000 километров. Экраноплан мог совершать взлет и посадку на воду при пятибалльном шторме с высотой волны в два с половиной метра.

Однако после распада СССР проект не получил продолжения. Сборка второго экземпляра была прекращена, а "убийца авианосцев" поставлен на стоянку завода в Каспийске.

- Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой. "Лунь" станет центром будущего парка "Патриот", где будут проходить открытые уроки истории, слеты "Юнармии" и другие молодежные мероприятия, - сказал мэр Дербента Хизри Абакаров.

Специалисты приступили к разработке вариантов транспортировки гигантского экраноплана к новому месту базирования. Уникальная инженерная операция будет финансироваться из внебюджетных средств.