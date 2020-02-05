В Махачкале прошла выставка "Золотые узоры Кубачей". Яркая экспозиция превратила республиканский Дом народного творчества в галерею национального искусства. Декоративные картины, вышитые панно, традиционные головные покрывала. Желающие приняли участие в мастер-классе золотого шитья и кубачинской вышивки.

Выставка приехала на родину из Москвы: в январе она украшала галерею Государственного дома народного творчества имени Поленова.

- Очень приятно видеть такое количество молодежи, интересующейся народными ремеслами Дагестана. Это значит, что у нашего искусства есть будущее, - говорит замдиректора Дома народного творчества Елена Заварзина.

Дагестанское село Кубачи всегда было центром разнообразных видов народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Местные мастера занимались обработкой камней, дерева, бронзовым литьем, плетением кольчуг, золотой вышивкой, художественной обработкой металла. Кубачинские изделия отмечались призами крупнейших мировых выставок, произведения искусства хранятся в коллекциях известнейших музеев мира: Эрмитажа, Лувра, Музея Виктории и Альберта, Метрополитен-музея.

Сегодня основной промысел местных мастеров - это изготовление столового серебра, холодного декоративного оружия, женских украшений из серебра с гравировкой, чернью, позолотой и чеканкой.

Комментарий

Саид Ниналалов, писатель и искусствовед, бывший директор Кубачинского художественного комбината:

- Помощь нужна самому селу Кубачи, которое стало центром притяжения туристов. Кубачинская башня, домашние музеи и мастерские кубачинцев, уникальная архитектура села, необычная красивая одежда кубачинок - все это привлекает гостей. Нужно разработать программу, чтобы уникальный аул стал музеем под открытым небом с этнодомами для туристов. И, конечно, восстановить Кубачинский художественный комбинат.