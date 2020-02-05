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05.02.2020 13:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Осетии олимпийскую чемпионку назначили замминистра спорта

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков /РИА Новости

В Северной Осетии олимпийскую чемпионку по фехтованию Аиду Шанаеву назначили заместителем министра физической культуры и спорта республики. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

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Предшественником Аиды Шанаевой на этом посту был Валерий Гульчеев, который ушел с поста по собственному желанию.

Аида Шанаева является олимпийской чемпионкой 2008 года и серебряным призером Игр 2012 года в фехтовании на рапире. Также она  четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Новый замминистра спорта Осетии имеет 11 серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира и Европы. Ей 33 года, и в ноябре 2019 года Аида Шанаева заявила о завершении спортивной карьеры, решив сосредоточиться на тренерской и административной работе.

За вклад в развитие физкультуры и спорта Шанаева награждена медалью "За заслуги перед Отечеством" I степени и орденом Дружбы.

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