Улицу Рубинштейна знают не только петербуржцы, но и жители многих других городов России. Она уже стала своеобразным брендом Северной столицы. Это улица с самой высокой плотностью кафе и ресторанов на один квадратный метр. Улица, на которой жил Сергей Довлатов и где позже процветал знаменитый ленинградский рок-клуб...

Однако, по оценкам экспертов, именно на улице Рубинштейна то и дело происходит ротация заведений общепита. По данным аналитиков JLL, в 2019 году здесь закрылось 17 баров, кафе и ресторанов. При этом открылось только девять. Таким образом, знаменитая улица демонстрирует максимальный уровень ротации среди основных торговых коридоров города - 23,9 процента.

Однако констатировать "массовый исход" арендаторов с улицы Рубинштейна все-таки нельзя, подчеркивают эксперты. Крупные и качественные заведения остаются, уходят в основном предприятия малого бизнеса, не сумевшие просчитать все риски прославленной улицы.

А главный из них - недовольство жителей улицы Рубинштейна засильем питейно-развлекательных учреждений.

- Летом здесь просто ад, - говорит 30-летняя Виктория, жительница дома номер 22. - Во-первых, круглосуточная толпа народа, которая становится особенно непроходимой из-за того, что выставленные на улицу столики сужают ширину тротуаров, во-вторых, непрерывный шум, в-третьих, дым от курильщиков, которые выходят покурить из заведений прямо на улицу...

Казалось бы, если тебе так уж докучает неизбежный при достопримечательностях ресторанный бизнес, меняй свое жилье на более спокойные локации. Но, как отмечают риелторы, сделать это жителям улицы Рубинштейна не так-то просто. Во-первых, здесь еще довольно много коммунальных квартир, а расселение их - задача очень и очень сложная. Во-вторых, квартиры в жилых домах на этой улице не отличаются повышенной комфортностью (вспомним хотя бы знаменитый дом эпохи конструктивизма, неслучайно прозванный в народе "слезой социализма"). Так что высокая цена квадратного метра в этой локации сильно корректируется множеством иных привходящих факторов.

Если кафе арендует помещение в жилом доме, то его жильцы имеют право на часть прибыли, получаемой владельцем

Впрочем, риелторы отмечают и такую закономерность: бренд улицы Рубинштейна сыграл свою роль - сейчас покупатели, желающие приобрести здесь недвижимость на вторых-третьих этажах, рассматривают ее прежде всего как коммерческое вложение. Для сдачи в аренду, например.

При этом Александра Камаева, консультант отдела стрит-ретейла компании JLL в Санкт-Петербурге, отмечает, что к концу прошлого года количество свободных помещений на основных торговых улицах города достигло максимального значения за последние пять лет. Рынок стрит-ретейла адаптируется к жизни после взрывного роста во время чемпионата мира по футболу. В итоге число закрытий кафе и ресторанов превысило число открытий к концу года. Аналитики подчеркивают, что это касается не только улицы Рубинштейна: вакантность помещений на самых модных улицах заметно выросла. Так, на Старо-Невском проспекте за 2019 год количество свободных помещений увеличилось в три раза, на Большом проспекте Петроградской стороны - в два раза.

Так кто же в конечном счете победит в борьбе интересов: жители брендовых локаций, настаивающие на своем праве на покой, или ресторанный (читай - туристический) бизнес? Пакет поправок в КоАп и Жилищный кодекс, который рассматривают сейчас депутаты Госдумы, готовясь принять федеральный "закон о тишине", может повысить штрафы за нарушение тишины в ночное время до 150 тысяч для юридических лиц, что станет еще одним козырем в борьбе жильцов против владельцев ресторанов.

Но пойдет ли эта победа на пользу городу? И можно ли иным способом гармонизировать интересы жильцов и ресторанного бизнеса?

Частично ответ на этот вопрос дает уже сам бизнес: сейчас кофейни и закусочные небольшого формата объединяются с салонами связи, банками и другими подобными заведениями, рассчитывая на синергетический эффект.

А в жилищном комитете корреспонденту "РГ" разъяснили: если владелец учреждения общепита располагается в жилом доме не как владелец помещения, а как арендатор, а собственником дома являются жильцы (например, того подвального помещения, которое он арендует), то они имеют право на часть прибыли, получаемой владельцем кафе.

Правда, справедливости ради надо сказать, что примеры такого взаимовыгодного сотрудничества привести затруднительно: практика пока не наработана.