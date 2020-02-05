Несколько дней назад городской комитет по охране памятников выступил с сенсационным заявлением: в историческом центре Петербурга решено закрашивать белоснежные оконные профили. "РГ" разобралась в ситуации. На самом деле поводов для паники нет.

Смена окон не так проста, как кажется. Дело в том, что, согласно Жилищному кодексу, фасад здания относится к общедомовому имуществу, новые рамы видны с улицы, а значит, жители, меняя окна в своих квартирах, посягают в том числе и на внешний вид здания. Но одно дело, когда окна меняют в "хрущевках" и "брежневках" (в этих зданиях по проекту изначально рамы предполагались белого цвета, да и, что греха таить, внешний вид таких домов сложно чем-то испортить). И совсем другая история, когда белоснежные пластиковые окна появляются на исторических зданиях и соседствуют с барельефами и витражами. Именно рамы на таких окнах и планируют перекрашивать.

Готовя этот текст, корреспондент "РГ" обратилась в три фирмы, занимающиеся установкой пластиковых окон. Во всех компаниях мне сообщили, что если в "хрущевку" еще можно поставить типовое окно, то в дореволюционных домах окна делаются только под заказ.

- Дело в том, что все эти дома строились по индивидуальным проектам. И размеры окон даже в одной квартире могут быть разными, - объяснили в одной из фирм.

Типовое двустворчатое окно в "хрущевку" можно заказать за 10-15 тысяч рублей. В "дореволюционный" дом заказ аналогичного окна обойдется уже в 20-25 тысяч.

Во всех фирмах профили по умолчанию белые. При использовании нестандартного цвета жильцам нужно быть готовыми к тому, что цена увеличится на 50 процентов.

Перекрашивать оконные профили будут только при необходимости. Все эти работы проведут за счет бюджета

Градозащитники, депутаты и чиновники профильного комитета несколько лет вели неравную борьбу с любителями белоснежных створок в историческом центре. С жильцами старинных зданий проводили беседы, просили их, если уж они меняют окна, ставить коричневые профили, они не так заметны, еще просили согласовывать проект замены окон с КГИОП. Но по факту на все эти пожелания жильцы исторического центра не обращали особого внимания. В позапрошлом году петербургский парламент даже предложил ввести штрафы для нарушителей, предполагалось, что людей будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Но законопроект не прошел.

В итоге решено было остановиться на идее перекраски профилей. Как сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью и работе с гражданами КГИОП Ксения Черепанова, нововведение коснется только 255 домов-памятников, которые решено отреставрировать в ближайшие годы за счет бюджета города. Перекрашивать оконные профили будут только при необходимости. Какого-то определенного цвета нет, специалисты станут выбирать цвет, приближенный к историческому. Также планируется, что при перекраске профиля будут использоваться специальные составы. Рамы перекрасят только с внешней стороны. Все эти работы проведут за счет бюджета. С жильцов никто никаких денег на эти цели собирать не планирует.

Работы начнутся со следующего года, а в этом году специалисты должны разработать необходимую проектную документацию.