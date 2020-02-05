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05.02.2020 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в Псковской области погибли три человека

Текст: Евгений Малышев (Псковская область)

При возгорании жилого дома в Псковской области сгорели три человека. Наиболее вероятной причиной трагедии считается курение в постели.

В Ленобласти три человека сгорели при пожаре в частном доме

В ночь на 5 февраля в городе Печоры загорелся жилой дом. На месте пожара были обнаружены обугленные останки трех человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Псковской области.

В ходе доследственной проверки, которая проводится Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области, было установлено, что останки принадлежат женщине, проживавшей в этом доме, ее сожителю и брату. Все погибшие находились в возрасте от 41 года до 43 лет.

Также следователи сообщили, что погибшие скорей всего допустили неосторожное обращение с огнем, в частности, курили в постели. Впереди проведение медицинских и пожарно-технической судебной экспертиз, которые помогут восстановить детальную картину происшествия.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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