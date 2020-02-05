Названа причина смерти актера "Улиц разбитых фонарей" Дмитрия Бульбы

Причиной смерти актера Дмитрия Бульбы стали проблемы с сердцем. Об этом передают "Невские новости" со ссылкой на брата артиста. Который в то же время отметил, что Дмитрий Бульба "ничем не болел".

При этом родственник Бульбы подчеркнул, что в последние годы его брат "почти не снимался в телевизионных проектах, в основном играл роли в театре".

Дмитрий Бульба, памятный зрителю по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны", скончался в Петербурге на 54-м году жизни.

Бульба родился и вырос в Ленинграде, учился в ЛГИТМиК, работал в ТЮЗе имени Брянцева. Слава пришла к актеру после роли Свидригайлова в театральной постановке "Преступление и наказание".