Новости

Первый случай гибели от коронавируса отмечен в китайском Тяньцзине 08:47
"Ливерпуль" самым юным в истории составом вышел в 1/8 финала Кубка Англии 08:32
В Петербурге передумали штрафовать за застекление балконов в хрущевках 08:27
Российский врач рассказал, кто в основном умирает от коронавируса 08:19
Кучеров и Василевский помогли "Тампе" одолеть "Вегас" 08:04
Меньшиков бастион Петропавловской крепости оказался под угрозой обрушения 08:01
Число инфицированных китайским вирусом превысило 24,5 тысячи человек 07:57
Буллит Ковальчука принес победу "Монреалю" над "Нью-Джерси" 07:50
Россияне оказались на борту судна в Японии, где был обнаружен коронавирус 07:33
В Петербурге скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" 07:32
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе 07:22
Глава Минздрава прибыл в Тюмень 06:48
Три горняка погибли при обрушении шахты в Венесуэле 06:40
В Приморье истребители Су-25 уничтожили лагерь "диверсантов" 06:37
В Забайкалье отправили на пенсию четвероногого полицейского 06:11
Боевики совершили обстрел окраины Алеппо 05:26
Санавиация эвакуировала рыбака с судна в Охотском море 05:26
Компания Disney заявила о многомиллионных убытках из-за коронавируса в КНР 05:22
На Камчатке возбудили дело о гибели пациента краевой больницы 05:05
В Крыму согласились со словами Помпео о полуострове 04:42
Власти США эвакуируют американцев из Китая несколькими рейсами 04:21
Новый случай заражения короновирусом зафиксирован в Канаде 04:20
Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в секторе Газа 03:55
Группа демократов решила бойкотировать обращение Трампа к нации 03:35
В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус 03:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 07:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге скончался актер из "Улиц разбитых фонарей"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на 54-м году скончался актер Дмитрий Бульба. Зрители запомнили его по ярким ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны".

О смерти Дмитрия Бульбы сообщили в петербургском театре "Мастерская".

Дмитрий Бульба родился и вырос в Ленинграде, отучился в ЛГИТМиК, после работал в ТЮЗе имени Брянцева. В "Мастерской" отмечают, что слава пришла к Дмитрию Бульбе после роли Свидригайлова в постановке "Преступления и наказания" Григория Козлова. Сотрудничество талантливого актера с Григорием Козловым продолжилось в спектакле "Лес", где Бульба сыграл Геннадия Несчастливцева.

В 1990 году на экраны вышла лента "Чернов. Chernov", где Дмитрий Бульба сыграл сына главного героя.

Затем Дмитрий Бульба стал часто появляться в сериалах. "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей", "Невский. Проверка на прочность". Бульба играл фактурных и жестких персонажей. Он появлялся в эпизодах, но зрители его запоминали.

В театре "Мастерская" отмечают, что последние 20 лет Дмитрий Бульба мало играл и снимался. Он периодически участвовал в спектаклях, снимался в кино, но затем снова переставал выходить на связь.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Крыму согласились со словами Помпео о полуострове
Россияне оказались на борту судна в Японии, где был обнаружен коронавирус
Генсек ООН призвал США решить проблему с выдачей виз дипломатам
Буттиджич и Сандерс лидируют на кокусах в Айове
Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года