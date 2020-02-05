В Петербурге скончался актер из "Улиц разбитых фонарей"

В Петербурге на 54-м году скончался актер Дмитрий Бульба. Зрители запомнили его по ярким ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны".

О смерти Дмитрия Бульбы сообщили в петербургском театре "Мастерская".

Дмитрий Бульба родился и вырос в Ленинграде, отучился в ЛГИТМиК, после работал в ТЮЗе имени Брянцева. В "Мастерской" отмечают, что слава пришла к Дмитрию Бульбе после роли Свидригайлова в постановке "Преступления и наказания" Григория Козлова. Сотрудничество талантливого актера с Григорием Козловым продолжилось в спектакле "Лес", где Бульба сыграл Геннадия Несчастливцева.

В 1990 году на экраны вышла лента "Чернов. Chernov", где Дмитрий Бульба сыграл сына главного героя.

Затем Дмитрий Бульба стал часто появляться в сериалах. "Ментовские войны", "Улицы разбитых фонарей", "Невский. Проверка на прочность". Бульба играл фактурных и жестких персонажей. Он появлялся в эпизодах, но зрители его запоминали.

В театре "Мастерская" отмечают, что последние 20 лет Дмитрий Бульба мало играл и снимался. Он периодически участвовал в спектаклях, снимался в кино, но затем снова переставал выходить на связь.