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05.02.2020 12:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Парковка у контейнера

Что мешает организовать вывоз крупногабаритного мусора
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 23(8077)
Муниципалитеты Северной столицы в порядке эксперимента стали предлагать управляющим компаниям устанавливать современные контейнерные площадки. Но благая инициатива обернулась против самих управляющих компаний.

Вывоз крупногабаритного мусора - тема тонкая. В типовых контейнерах для твердых бытовых отходов (ТБО) перевозить крупногабаритный мусор нельзя. Считается, что это может повредить контейнеры. В ряде домов, особенно в центре, управляющие компании устанавливают даже видеокамеры у контейнеров и при попытке выкинуть, например, диван могут запросто потребовать от жильца решать проблему самостоятельно. Дело в том, что стандартный тариф за вывоз ТБО подразумевает, что люди платят за обычный, а никак не за крупногабаритный мусор. Для нарушителей даже положены штрафы - две тысячи рублей, если поймают за руку.

Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости
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Цивилизованный путь в данном случае выглядит так: гражданин, которому нужно выбросить диван или, например, плиту, вызывает специализированную фирму по вывозу мусора, к нему приезжает грузовик, забирает мебель и технику и вывозит на свалку. Цена вопроса - две-четыре тысячи рублей.

При этом, если гражданину нужно вывести не один диван, а целый комплект старой мебели и еще в нагрузку центнер строительного мусора, то цена будет пять-шесть тысяч. Дело в том, что сам по себе вывоз мусора на полигон стоит не так дорого, но независимо от объема заказчику нужно арендовать грузовой транспорт и оплачивать работу грузчиков.

Поэтому вывозить цивилизованным способом один-два предмета невыгодно. Но если в закрытых дворах жильцов еще как-то заставляют соблюдать законодательство, то в обычных спальных районах у любой площадки по вывозу мусора со временем появляется уголок, куда жильцы под покровом ночи скидывают крупногабаритный и тяжелый хлам.

За обустройство мест накопления мусора отвечают органы местного самоуправления. За вывозом оттуда мусора следят управляющие компании. Пять лет назад в ЖСК 1413, который управляет домом по Планерной улице, 67, корпус 3, обратились представители муниципального образования Юнтолово и предложили установить за свой счет полноценную контейнерную площадку для крупногабаритного мусора. При этом земельный участок в аренду ЖСК не передавался. Управляющая компания согласилась.

Муниципалитеты готовы устанавливать современные контейнерные площадки по всему городу. Но есть проблемы

Но затем к площадке стали свозить крупный мусор со всех окрестных дворов, где таких конструкций не было. На стенах и воротах площадки стали регулярно появляться графити. Администрация района требовала от ЖСК устранения несанкционированных надписей. И вывоз мусора жильцов соседних домов, и неоднократная покраска разрисованных стен, и замена замков после действий вандалов заставляли нести жильцов многоэтажки ощутимые незапланированные расходы.

Дальше - больше. У одного из жильцов соседнего дома, припарковавшего свою машину в створе ворот контейнерной площадки, дверь от конструкции повредила машину. Ремонт автовладелец оценил более чем в 200 тысяч рублей. Счет он предъявил в ЖСК и первый суд выиграл. ЖСК подал апелляцию.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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У каждой из сторон свои аргументы. Председатель ЖСК Татьяна Демидова упирает на то, что жильцу не надо было ставить свою машину вплотную к площадке. Более того, на самой площадке висело предупреждающее объявление. В ЖСК хотели огородить территорию, например, поставить полусферы, чтобы там не парковались, но выяснилось, что так нельзя, ведь земля, где находится площадка, ЖСК не принадлежит. Владелец автомобиля утверждает, что это не его проблемы, что задача управляющей компании - не допустить порчи имущества граждан. А если уж так произошло, то надо платить.

Председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга Марина Акимова говорит, что из-за отсутствия регулирования вопрос установки современных контейнерных площадок в целом по городу оказался под угрозой.

- Муниципалитеты готовы устанавливать современные контейнерные площадки по всему городу. И самим управляющим компаниям этот проект очень интересен. Да и для людей такие площадки очень удобны, не надо переплачивать и ломать голову, куда выбросить крупный мусор. Но, например, после истории на Планерной многие управляющие организации всерьез задумываются, а нужна ли им такая площадка, ведь в случае конфликта именно они оказываются крайними. Многие склоняются к тому, что проще оставить все как есть, чтобы не рисковать, - говорит Марина Акимова.

Корень проблемы в Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ видят в том, что в городском законодательстве никак не урегулирован вопрос охранных зон вокруг контейнерных площадок, где нельзя ставить машины. Если бы четко было прописано, что, например, в границах пяти метров нельзя парковаться, то это защитило бы и автомобилистов, и управляющие компании.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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