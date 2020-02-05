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05.02.2020 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Чихал на закон

Пристав позволил должнику не возвращать в бюджет 20 миллионов рублей
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
В Калининградской области судебный пристав позволил лесопромышленнику, оштрафованному за незаконную рубку дубов почти на 20 миллионов рублей, распродать имущество. В отношении пристава возбудили уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Дело о рубке дубов прогремело на всю Калининградскую область в 2018 году. По информации Полесского районного суда, добытчик древесины арендовал лесные участки общей площадью более 30 тысяч гектаров в Полесском и Гвардейском районах. Лесная декларация позволяла арендаторам вырубить порядка 145 кубометров деревьев. Однако проверка прокуратуры показала: лесодобытчик превысил свой лимит практически в три раза.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Уничтожали дельцы преимущественно дубы. Ущерб, который они причинили государству, составил 19,9 миллиона рублей. Чтобы обязать компанию вернуть эти деньги в федеральный бюджет, калининградский природоохранный прокурор Денис Ким обратился в суд. Прокуратура настояла на аресте недвижимости нарушителя в счет погашения долга, и служители Фемиды это требование поддержали.

Судебный пристав должен был следить, чтобы лесодобытчик оперативно рассчитался с государством, и при необходимости инициировать продажу имущества компании на торгах. Вместо этого сотрудник УФССП закрыл исполнительное производство и снял запрет на реализацию недвижимости.

- Снять запрет на совершение регистрационных действий, который инициировала прокуратура, мог только суд, - комментирует ситуацию Денис Ким. - Ситуация вопиющая, особенно с учетом того, что следователи завершили расследование уголовного дела по факту данной незаконной рубки. В ближайшее время мы утвердим его и направим в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Полномочия судебных приставов

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