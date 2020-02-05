В "Ленфильме" простятся с экс-главредом Фрижетой Гусакян

В киностудии "Ленфильм" 7 февраля пройдет прощание с Фрижетой Гусакян. Она была главным редактором киностудии в 1960-1990-е годы и принимала участие в экранизации таких знаковых фильмов как "Мастер и Маргарита", "Три толстяка", "Собачье сердце".

Как сообщает пресс-служба киностудии, прощание начнется в Первом павильоне, попасть в который можно будет через главный вход "Ленфильма". Начало в 11.00.

Похоронят Фрижету Гусакян на Комаровском кладбище.Напомним, она скончалась в Петербурге 3 февраля на 90-м году жизни.