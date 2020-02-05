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05.02.2020 16:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Учителям повысят зарплату

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 24(8078)
Власти Мурманской области пообещали приблизить оплату труда учителей к средней зарплате по экономике региона.

По итогам 2019 года учительская зарплата не дотягивала пяти процентов до средней по региону. Это один из самых низких показателей в этой сфере по стране. По словам заместителя директора одной из школ Мурманска, чтобы зарабатывать 50-55 тысяч рублей, педагог вынужден работать на две ставки. Молодые же учителя Заполярья получают 23-25 тысяч рублей в месяц - примерно столько же, сколько уборщица.

Фото: iStock
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Чтобы решить эту проблему, на зарплаты педагогам школ и детских садов было решено выделить дополнительные средства из регионального бюджета.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, существенно повышена оплата труда молодых специалистов: они теперь будут получать не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Ежемесячная выплата за классное руководство увеличена с 5,6 до восьми тысяч рублей, а ежемесячная надбавка заслуженным педагогам РФ - с 400 рублей до 10 тысяч.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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