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05.02.2020 11:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербург-Концерте прозвучит классика на духовых и ударных

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Музыканты Симфонического оркестра Санкт-Петербурга (художественный руководитель народный артист России Сергей Стадлер) удивят своих поклонников необычным концертом BRASS WIND & FIRE.

Он состоится 6 февраля в "лофтовом" пространстве Екатерининского собрания - новой концертной площадке Петербург-Концерта. В программе классическая музыка прозвучит только в исполнении духовых и ударных инструментов.

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На подобный эксперимент - выделить из общего состава оркестра в отдельную концертную программу духовые и ударные инструменты - музыканты идут впервые. Такие ансамбли обычно ассоциируются с исполнением военного репертуара. Однако оркестранты решили представить на суд зрителей популярную классику. Brass и Wind - это общие английские названия медных и деревянных духовых инструментов в оркестровой партитуре. В этом необычном формате прозвучат сочинения Сибелиуса, Штрауса, Россини, Рахманинова и других известных композиторов. Публике будет интересно услышать и композиции более "лёгкого" жанра, например, джазово-эстрадный "Парад трубачей" Андерсона или мелодию из кинофильма "Список Шиндлера".

Специально для этого состава музыкантов аранжировки произведений создали известные петербургские композиторы: Георгий Федоров, Сергей Богданов, Алексей Позин.

За дирижёрским пультом будут сменять друг друга петербургские музыкальные корифеи Павел Петренко и Юрий Фокин.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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