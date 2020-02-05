В Петербург-Концерте прозвучит классика на духовых и ударных

Музыканты Симфонического оркестра Санкт-Петербурга (художественный руководитель народный артист России Сергей Стадлер) удивят своих поклонников необычным концертом BRASS WIND & FIRE.

Он состоится 6 февраля в "лофтовом" пространстве Екатерининского собрания - новой концертной площадке Петербург-Концерта. В программе классическая музыка прозвучит только в исполнении духовых и ударных инструментов.

На подобный эксперимент - выделить из общего состава оркестра в отдельную концертную программу духовые и ударные инструменты - музыканты идут впервые. Такие ансамбли обычно ассоциируются с исполнением военного репертуара. Однако оркестранты решили представить на суд зрителей популярную классику. Brass и Wind - это общие английские названия медных и деревянных духовых инструментов в оркестровой партитуре. В этом необычном формате прозвучат сочинения Сибелиуса, Штрауса, Россини, Рахманинова и других известных композиторов. Публике будет интересно услышать и композиции более "лёгкого" жанра, например, джазово-эстрадный "Парад трубачей" Андерсона или мелодию из кинофильма "Список Шиндлера".

Специально для этого состава музыкантов аранжировки произведений создали известные петербургские композиторы: Георгий Федоров, Сергей Богданов, Алексей Позин.

За дирижёрским пультом будут сменять друг друга петербургские музыкальные корифеи Павел Петренко и Юрий Фокин.