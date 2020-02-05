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05.02.2020 20:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге закрывают створы дамбы. На город надвигается шторм.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений, створы дамбы закрыты с 20.00 5 февраля до 4.00 6 февраля.

Ожидается, что уровень воды в дельте Невы поднимется выше 161 сантиметра, это критическая отметка.

На движение автомобилей по дамбе закрытие створов не повлияло, но в дирекции комплекса защитных сооружений просят водителей соблюдать скоростной режим. В Петербурге, особенно в районе Финского залива, будет ветрено.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточняют, что порывы ветра могут вечером достигать 18 метров в секунду. Также горожан ждет метель. Первая с начала года.

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