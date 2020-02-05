В Петербурге закрыли дамбу из-за надвигающегося шторма

В Петербурге закрывают створы дамбы. На город надвигается шторм.

Как сообщает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений, створы дамбы закрыты с 20.00 5 февраля до 4.00 6 февраля.

Ожидается, что уровень воды в дельте Невы поднимется выше 161 сантиметра, это критическая отметка.

На движение автомобилей по дамбе закрытие створов не повлияло, но в дирекции комплекса защитных сооружений просят водителей соблюдать скоростной режим. В Петербурге, особенно в районе Финского залива, будет ветрено.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточняют, что порывы ветра могут вечером достигать 18 метров в секунду. Также горожан ждет метель. Первая с начала года.