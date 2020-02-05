В Великом Новгороде загорелся дом-памятник архитектуры XIX века

В историческом центре Великого Новгорода 5 февраля начался пожар. В огне оказался памятник архитектуры XIX века.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по Новгородской области, чрезвычайное происшествие случилось в доме № 8/7, находящемся по Большой Московской улице. Двухэтажное здание известно как "Дом Сметанина" по фамилии городского головы Григория Сметанина, возглавлявшего Великий Новгород с 1893 по 1900 год.

Информации о пострадавших при пожаре нет. Пожару присвоена повышенная категория 1-бис, здание тушится с привлечением значительных сил и технических средств.

Ранее в этом доме находился филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Также, по предварительным данным, здесь находится Новгородская детская музыкальная школа № 1 имени Рахманинова.