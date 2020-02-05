Нынешняя зима в Заполярье выдалась снежной. За первые две недели января здесь выпало 115 процентов месячной нормы осадков, а в некоторых городах еще больше: в Апатитах - 377, в Мончегорске - 319.

При этом сильные морозы, которые уплотнили снег, ударили лишь на днях. А до тех пор жители городов Кольского полуострова были вынуждены месить ногами толстый слой снежной "каши" на тротуарах и во дворах. Коммунальные службы с уборкой улиц явно не справлялись.

Недовольные граждане требовали, чтобы власти навели порядок. В частности, на недавнем совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что его завалили жалобами жители Мончегорска. Глава администрации города Виктор Садчиков тут же ответил, что "проблема решается". В аутсайдерах оказались также Полярные Зори и Видяево.

Есть вопросы к качеству уборки улиц и североморцев.

- На улице Душенова лестницы не почищены вообще, они превратились в снежные горки, - рассказывает житель Североморска Андрей. - Эти лестницы приходится обходить по снежным тропкам на крутом склоне. Вероятность упасть и сломать себе ногу велика для для молодых и ловких, не говоря уже о пожилых. Во дворах толстый слой укатанного снега, огромные колеи. Ясно, что уборке снега мешают машины, но ведь нужно же как-то работать с автовладельцами?

Вице-губернатор Дмитрий Филиппов назвал неудовлетворительной работу по очистке дворов в Мурманске. По его словам, в областном центре не убран каждый четвертый двор.

В столице Заполярья не убран от снега каждый четвертый двор

Городские власти не согласились с такой оценкой. Глава Мурманска Андрей Сысоев заявил, что все учреждения и общественный транспорт выдержали непогоду, не прекращая работы, а убрать такое количество снега за несколько часов физически невозможно. Особенно с учетом того, что Мурманску очень не хватает дворников.

- Дефицит дворников в управлении дорожного хозяйства - сто человек, - заявил градоначальник. - Зарплата им предлагается на уровне 40 тысяч рублей.

Правда, с зарплатой дворников не все так просто. Как сообщили в отделе кадров "Управления дорожного хозяйства", устроиться уборщиком территорий действительно можно, но на зарплату от 27 тысяч рублей (при средней зарплате в Заполярье 61 тысяча рублей), а дальше - "как работать будете".

Спрос на уборку снега рождает предложение. В Кировске на этой ниве появился своеобразный бизнес. Например, студент политехнического колледжа Олег Борискин создал в соцсетях группу "Уборка снега от Олега", где принимает заказы на снегоуборку. Специализируется он на откапывании автомобилей и гаражей.

- В декабре мне пришлось откапывать свою машину с помощью лопаты, взятой у друга. И мне пришла мысль: отчего бы не помочь другим? Купил автомобильную щетку, лопату, опубликовал объявление в соцсетях, и дело пошло, - рассказал Олег.

Услуга оказалась востребованной. Юный предприниматель получает по несколько заказов в день и иногда даже отпрашивается с занятий, чтобы успеть выполнить работу. Порой заказы бывают весьма трудоемкими: однажды Олег потратил около семи часов на то, чтобы откопать гараж, занесенный по самую крышу. Сейчас в клиентской базе Олега более ста заказчиков.

Меду тем снегопады в Заполярье продолжаются.

Компетентно

Евгений Никора, глава администрации Мурманска:

- Сложности с уборкой снега связаны не только с дефицитом дворников, плохой работой управляющей компании или нехваткой техники. Мурманск не рассчитан на такое количество личного автотранспорта. Дворы сплошь заставлены автомобилями, и в этих условиях невозможно обеспечить тотальную расчистку снега. Синхронно переставлять десятки тысяч автомобилей нереально. Согласен, что нынешняя ситуация не может удовлетворять мурманчан, но она не чрезвычайна.