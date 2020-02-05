Во время фестиваля Dance Open сцена Александринки будет устлана сеном

По словам руководителя фестиваля Екатерины Галановой, концепция мероприятия в том, чтобы показать в Петербурге лучшее на языке танца в самом широком диапазоне. Признаются только два критерия - талант и мастерство. Ни временная, ни жанровая шкала значения не имеют. При этом все постановки - от миниатюр до полномасштабных спектаклей - премьерные в России.

Фестиваль откроет 14 апреля Балет Дортмунда. Он представит фантасмагорию "Сон в летнюю ночь" в версии непредсказуемого и талантливого шведского хореографа Александра Экмана. "Его мечтают заполучить самые именитые театры мира, потому что знают: градус авторского безумия всегда соразмерен градусу зрительского восторга", - отмечают в оргкомитете Dance Open.

Экман любит эффектные и сложные решения. В свое время он произвел фурор, когда в ходе постановки "Лебединого озера" вылил на сцену Норвежской оперы шесть тонн воды. Известно, что в ходе нынешнего спектакля сцена Александринского театра будет… устлана сеном. Любителей сюжетных версий предупреждают: "Сон" Александра Экмана не имеет ничего общего со "Сном" Уильяма Шекспира, кроме названия и зачарованности днем летнего солнцестояния.

16 апреля танцовщики Национального балета Испании представят программу "Обращения" - полный экспрессии вечер постановок в стилях фламенко и болеро. Труппа сочетает бережное отношение к традиционному репертуару с постоянным поиском ярких хореографических форм. Национальный испанский танец откроется петербургским зрителям в авторских версиях трех хореографов: Марио Майя, Антонио Нахарро и Рубена Ольмо.

18 и 19 апреля на сцену выйдет Нидерландский театр танца, один из самых авангардных хореографических брендов мира. В программе - одноактные балеты: "Выходя из игры"и "Ш-Бум!" в постановке Пола Лайтфута и Соль Леон и "Сказанное в темноте" хореографа Марко Геке.

22 апреля Балет Лейпцига перевернет привычное представление о "Спящей красавице", представив версию бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена. Сон Авроры фантастически зрелищен. Здесь и обитающие в замке люди-матрасы, и феи-колдуньи, и брутальные волки, и нежный принц. Отметим, что за костюмы и образы отвечает Чарли Ле Минду, эпатажный дизайнер, сотрудничавший с Леди Гагой и Ланой Дель Рей.

24 и 25 апреля на сцене Александринского театра - Национальный балет Нидерландов, фаворит петербургской публики по прошлым фестивалям. Он знаменит утонченной балетной графикой, здесь рисунок танца возведен в высшую степень совершенства. Нынешняя программа называется "Современные шедевры", и все три мастера входящих в нее постановок - Джордж Баланчин, Ханс ван Манен и Уильям Форсайт - гении бессюжетной хореографии.

"Брейк-данс-хип-хоп-комедия" - такой жанр впервые заявлен не только в афише Dance Open, но и во всей России. 26 апреля коллектив Tie Break из Лиона покажет свой бурлеск Lobby - представление на стыке уличной акробатики, джазового мюзикла, сатирической пантомимы и циркового шоу. Это единственный спектакль, который пройдет не в Александринском театре, а на сцене Театра музыкальной комедии.

Кульминационное событие фестиваля - Гала звезд мирового балета Dance Open. Вечер, ради которого зрители в Петербург съезжаются зрители со всей России и Европы, пройдет 27 апреля. Конкретные имена и номера концерта до последнего момента держатся в секрете, но ожидания зрителей организаторам фестиваля всегда удается не только оправдать, но и превзойти.

По итогам Гала в восьмой раз вручат Международную балетную Премию Dance Open - ее присуждают солистам балета за наивысшие персональные достижения.

Кстати

Фестиваль Dance Open предполагает и насыщенную off-программу. В музее современного искусства "Эрарта" пройдет выставка Кена Бровара и Деборы Ори (США) - художников, входящих в топ-10 мастеров мировой балетной хореографии.

На Новой сцене Александринского театра состоится серия встреч с лидерами европейских трупп. Среди них - директор Театра Дортмунда Тобиас Эхингер, художественный руководитель Нидерландского театра танца Пол Лайтфут, бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген и художественный руководитель Dutch National Тед Брандсен.

Также запланированы танцевальные мастер-классы для профессионалов от артистов Национального балета Испании и группы Tie Break.