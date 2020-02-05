Зенитчики Балтфлота отразили условный авианалет на Калининград

Расчеты зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота обнаружили и уничтожили боевые вертолеты условного противника вблизи от воздушной границы Калининградской области, которые не отвечали на запросы диспетчерских служб.

Тренировка по отражению атак средств воздушного нападения прошла с использованием зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Боевые расчеты комплекса прошли маршем из пункта постоянной дислокации в позиционный район. Там техника была развернута в нормативные сроки. Затем зенитчики провели электронные пуски по воздушным целям условного противника, роль которого выполнили вертолеты Ка-27 и Ми-8 морской авиации флота.

Отразив авианалет, расчеты сменили позиции и замаскировались в новом позиционном районе. На марше зенитчики тренировались в боевом охранении колонны техники и отражении нападения "вражеских" разведывательно-диверсионных групп.

Справка "РГ"

Зенитно-ракетные комплексы "Тор" поступили на вооружение Балтийского флота в конце 2019 года. Современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия отличается высокой мобильностью, обеспечивает успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже при активном радиопротиводействии противника, способен бороться с большим количеством ракет.