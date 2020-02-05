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05.02.2020 14:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тарифы с колес

Астраханцы запутались в ценах на проезд в общественном транспорте
Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 24(8078)
Сколько брать с собой денег на проезд, астраханцы сегодня могут только гадать: во-первых, цены во всех маршрутках разные, во-вторых, тарифы меняются чуть ли не каждую неделю. Горожане возмущаются, перевозчики и горадминистрация отвечают: все в рамках закона.

- Я езжу на работу на маршруте №6 или №10, - рассказала "РГ" астраханка Наталья Тихонова. - Весь год тариф был 22 рубля, в последних числах декабря цена поднялась до 25, в начале января вдруг снова стало 22, а через неделю - опять 25. В пятницу я ехала в 33-й маршрутке, там висит объявление: "С 19.00 действует вечерний тариф - 30 рублей". А сегодня его уже не было.

Фото: iStock
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В администрацию и региональную ассоциацию автотранспортников начались звонки с жалобами. В ответ пресс-служба мэрии распространила сообщение, что муниципалитет не инициировал ценовые "качели", тарифы меняют сами владельцы маршрутов: имеют право по федеральному закону "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа". Единственная обязанность перевозчиков - информировать администрацию и пассажиров об изменении цены за семь рабочих дней.

"Да они могут и каждые семь дней цену менять", - подтвердил "РГ" вице-президент ассоциации автотранспортников Дамир Булатов. Дело в том, что весь общественный транспорт города в частных руках, предприниматели регулируют тарифы, исходя из законов рынка.

- Но здесь много сдерживающих факторов, - добавил Булатов. - Например, по городу проходят пригородные межмуниципальные маршруты, а на них твердый тариф - 21,5 рубля.

Эти сдерживающие рост цен маршрутки работают по муниципальным контрактам на выполнение перевозок по так называемому регулируемому тарифу. В номере маршрута у них буква "Р", чтобы не путали.

Стоимость проезда раз в год утверждается областной службой по тарифам. Но контракт как раз в конце декабря закончился. Когда объявят новые торги, в администрации ответить затруднились, предложив следить за обновлением информации на своем сайте. Известно лишь, что число регулируемых маршрутов планируется увеличить до 72 (согласно реестру муниципальных маршрутов, в прошлом году их было 45).

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Между тем астраханцы не уверены, что это сильно изменит ситуацию: хотя регулируемые маршруты и дублируют нерегулируемые, машин с буквой "Р" гораздо меньше. Например, в 2019 году на 1-С работали 33 микроавтобуса с интервалом движения три минуты, а на 1-Р было выделено всего три машины, которые ходили с 27-минутным перерывом. Ситуация на других маршрутах аналогичная. Поэтому многие готовы переплатить, лишь бы доехать. Так что цены на проезд, скорее всего, падать не будут.

- Маршруток после семи вечера в нашу сторону вообще нет, нам приходится ездить на такси. Это 150 - 200 рублей, - говорит жительница микрорайона АЦКК Наталья Киреенко. - На мой взгляд, если хозяева маршруток получают разрешение на перевозку людей, им нужно иметь четкий график работы и вывешивать его на остановках.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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