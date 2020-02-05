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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доктор для зэка

Как за колючей проволокой лечат заключенных
Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край - Адыгея)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 24(8078)
Сейчас в колониях Адыгеи и Краснодарского края отбывают свой срок более 14 тысяч заключенных в возрасте от 14 до 83 лет. Обслуживают их 700 медиков, в том числе гражданские специалисты.
В колониях Кубани и Адыгеи находится более 300 инвалидов, за которыми организован специальный медицинский уход. Фото: Владимир Аносов/РГ В колониях Кубани и Адыгеи находится более 300 инвалидов, за которыми организован специальный медицинский уход. Фото: Владимир Аносов/РГ
В колониях Кубани и Адыгеи находится более 300 инвалидов, за которыми организован специальный медицинский уход. Фото: Владимир Аносов/РГ

Корреспондент "РГ" побывал в четырех из восьми ИК региона и узнал, как здесь обустраивают медицинские корпуса и ведут прием пациентов. Как выяснилось, некоторые врачи совмещают основную работу с дополнительной - в районных поликлиниках.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Осужденные получат шанс отбывать срок рядом с домом

В каждом исправительном учреждении есть медицинская часть. Однако в мужских колониях все организовано строже, чем в женских. В первых кабинеты имеют две двери - обычную и железную, которая обязательно должна быть заперта изнутри на висячий замок. Так обеспечивается безопасность женского персонала. Для уколов в металлической решетчатой двери предусмотрено специальное отверстие. В него заключенный может протянуть руку или прижать к нему плечо для введения инъекций.

Медики также контролируют выполнение санитарно-гигиенических норм и следят за противоэпидемической обстановкой. При поступлении осужденных врач проводит медосмотр, затем делается флюорография, сдается анализ крови на ВИЧ-инфекцию и гепатит. После этого с заключенными проводит беседу психолог, и далее их отправляют на карантин на 21 день. При этом врачей не интересует, за что осуждены их подопечные, хотя в амбулаторной карте указана статья.

- В каждой медицинской части УФСИН ежемесячно подсчитывают количество израсходованных препаратов и материалов - таблеток, бинтов, инъекций, - поясняет начальник Федерального казенного учреждения здравоохранения медико-санитарной части (ФКУЗ МСЧ) 23 ФСИН России Бэлла Жук. - Вся информация отправляется в Москву. Граница между волей и неволей - одна из самых труднопроходимых на свете. Даже для рецидивистов лишение свободы - это огромный стресс. И в такой ситуации пациентов без поддерживающей терапии оставлять нельзя. Кстати, все оборудование и лекарства в медицинских частях исключительно российского производства.

Здесь круглосуточно находится фельдшер, который выдает таблетки, например от головной боли или от давления. Корреспонденту "РГ" показали, как передаются лекарства - делается это через специальное зарешеченное окошко.

Если необходимо дорогостоящее лекарство и оно назначено врачом, его  может передать в колонию родственник

- Недавно отремонтировали медицинскую часть при женской колонии в поселке Двубратском. До этого в ее коридоре горела одна лампочка. Когда отштукатурили, побелили и покрасили, помещения изменились до неузнаваемости. Сейчас часть уже не отличить от небольшой районной больницы. Открыли специализированный кабинет, в котором обучают будущих мам, как пеленать и ухаживать за новорожденным. В этой колонии есть дом ребенка, где воспитываются дети отбывающих наказание женщин. Малыши живут со своими мамами до трех лет, затем их передают родственникам или в детские дома.

Безусловно, тяжелее всего приходится осужденным с серьезными патологиями (например, с сахарным диабетом). В уголовно-исправительной системе никогда не существовало специальной диеты для них. Но если больному необходимо дорогостоящее лекарство и оно назначено врачом, его может передать в колонию родственник. Таких заключенных не привлекают к тяжелым физическим работам.

Врач УФСИН Вера Кравцова работает в единственной в Краснодарском крае и Адыгее закрытой иммунологической лаборатории, где диагностируют ВИЧ-инфекции и вирусный гепатит. Расположена она в пригороде кубанской столицы. Сюда доставляют кровь на анализ из всех колоний и СИЗО.

- Самое главное - не пропустить ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом В или С, - рассказывает Кравцова. - Лабораторные анализы помогают выявить нарушения в работе организма, назначить лечение, оценить его эффективность и спрогнозировать исход заболевания. Все полученные нами результаты исследований передаем в колонии и следственные изоляторы. Кстати, осужденным не надо бояться жить в одном отряде и питаться в столовой с теми, у кого ВИЧ.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Корреспондент "РГ" посетил и межобластную туберкулезную больницу в Усть-Лабинском районе. Здесь есть бактериологическая лаборатория, где хранятся пробирки с образцами крови или мокроты, содержащей вирусы. Прежде чем сюда зайти, нужно обязательно надеть бахилы, халат, головной убор и специальный респиратор. Работающим здесь врачам засчитывают в стаже один месяц за два. Медики периодически подтверждают свою квалификацию в одной из краевых больниц.

Осужденные с туберкулезом получают дополнительное питание и витамины. Если требуется сложное хирургическое вмешательство, пациента перевозят под охраной в гражданскую клинику.

Если болезнь прогрессирует и ее нельзя вылечить, заключенного направляют на медицинскую комиссию. Составляется акт, и документы уходят в специальный отдел УФСИН, а оттуда передаются в суд для принятия решения о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Комментарий

Дмитрий Ермолаенко, главный психиатр-нарколог, врач отдела организации лечебно-профилактической работы ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России:

- В 2019 году сотрудники УФСИН РФ по Краснодарскому краю и Республике Адыгея установили тяжелые патологические заболевания у 105 осужденных, в суд были представлены материалы на 103. В итоге освобождено из-под стражи 77.

Существуют правила медицинского освидетельствования осужденных и перечень болезней, наличие которых позволяет освободить от отбывания наказания. В специализированных (психиатрических и туберкулезных) лечебно-профилактических учреждениях работают медицинские комиссии, в которые входит не менее трех врачей. К их работе могут привлекаться в качестве консультантов специалисты других учреждений здравоохранения.

Операции, которые мы не можем делать в наших больницах, проводятся в профильных медицинских учреждениях. Осужденного доставляют на машине скорой помощи под охраной не менее четырех сотрудников УФСИН. У операционной, в коридоре и по периметру у окон операционной выставляются вооруженные конвоиры. После хирургического вмешательства осужденного переводят в палату интенсивной терапии. Выставляется круглосуточная охрана. После того как получено врачебное разрешение на перевозку осужденного, который пошел на поправку и здоровью которого ничего не угрожает, его вновь отправляют в исправительную колонию.

"Третья рука"

Отдельная категория осужденных - инвалиды. В колониях Кубани и Адыгеи их более 300. Помещения для инвалидов-колясочников оборудованы пандусами, имеются специальные санитарные комнаты. Осужденным без руки или ноги бесплатно предоставляют протезы. Стоимость одного может достигать 100 тысяч рублей. В колониях протезы прозвали "третьей рукой".

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