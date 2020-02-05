Новости

Посольство РФ в Японии окажет содействие россиянам с карантинного лайнера 15:02
Авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай 14:52
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене 14:43
Не стало режиссера Бориса Луценко 14:42
Видео: В атмосфере Марса обнаружены загадочные разломы 14:37
Закон о "балконной амнистии" в Петербурге одобрен в первом чтении 14:32
Академик Чучалин назвал явные признаки поражения коронавирусом 14:32
Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы 14:28
В Оренбурге на бабушку с ребенком обрушилась снежная глыба 14:27
В Ялте шторм унес жизни двух человек 14:23
Французские медики потребовали средств для государственных больниц 14:23
В США показали испытания вертолета будущего с тремя винтами 14:18
Мосжилинспекция разместила план проверок управляющих организаций 14:16
Смена Polo: бестселлер Volkswagen в России станет лифтбеком 14:16
Завершен ремонт четырех набережных в Москве 14:13
Собянин: Большая кольцевая линия московского метро будет введена за два года 14:10
Новый проект RT соберет письма для ветеранов 14:08
Международный форум "Беларусь - открытая книга" стартовал в Минске 14:07
Зенитчики Балтфлота отразили условный авианалет на Калининград 14:07
Найдено старейшее османское письмо султана Мурада II 14:03
В Нормандии нашли секретные бункеры нацистов 14:02
Видео: Chrysler кувыркнулся через припаркованный у обочины пикап 14:00
"Мосгаз" построит и реконструирует 100 км газовых сетей в 2020 году 13:56
В Перми проверят обоснованность цен на медицинские маски 13:50
В Калининграде мать попросила службу "112" забрать у нее детей 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 14:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дом-холодильник

В Элисте многодетной семье помогли активисты
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 24(8078)
В Элисте тепла и возможности приготовить пищу лишили многодетную мать с тремя малолетними детьми. Наталья Гайваронская, у которой недавно умер муж, сейчас находится в положении, беременность протекает тяжело. Тем не менее дом отключили от газа. Причина отключения банальная: долги. Причем долги числятся за умершим супругом, которому принадлежал дом и который не оплачивал коммунальные услуги.
Фото: ОНФ Олег Пюрбеев: В холодное время года оставлять дом без газа опасно для здоровья детей, в таких случаях необходимо применять другие меры. Фото: ОНФ
Олег Пюрбеев: В холодное время года оставлять дом без газа опасно для здоровья детей, в таких случаях необходимо применять другие меры. Фото: ОНФ

- Мы хоть и состояли в браке, но последние два года вместе не жили. Муж жил в своем доме, а я с детьми снимала квартиру. Работала на двух работах, потом все-таки перешла на одну. Очень тяжело было каждый день выходить из дома в 7 утра и возвращаться в 11 ночи. Тем более что работала я уже в положении, а беременность оказалось сложной. Часто нужно ездить в больницу. Муж умер, я его похоронила. Пришлось занимать на похороны деньги. Влезла в долги. Потом выяснилось, что он сильно задолжал за коммуналку. За свет я кое-как заплатила. Думаю, что и за воду со временем рассчитаюсь. Самой главной проблемой был газ. За него мне насчитали 60 тысяч рублей долга. Попытки договориться с газовиками ни к чему не привели, и нам в конце концов его отключили. Заявили, что подключат снова после оплаты долга. Мы с детьми начали замерзать, - рассказывает Наталья.

Фото: Роман Щербенков
Как в России и Беларуси будут помогать молодым семьям

Остывающий дом быстро превратился в настоящий холодильник. Помочь в тот момент одинокой беременной женщине оказалось некому. Отец Натальи умер, мать-пенсионерка живет в Воронеже, часто болеет. Двое старших детей, сын и дочь, там же, в Воронежской области, поднимают свои семьи. 60 тысяч оказалась слишком большой суммой и для них. Обращаться к властям Наталья, привыкшая всю жизнь работать сама, постеснялась. А ?потом о ее проблеме узнали активисты калмыцкого отделения ОНФ.

Когда "фронтовики" стали разбираться в ситуации, выяснилось, что из-за тяжелого финансового положения женщина не смогла вовремя поменять прибор учета газа, и компания-поставщик выставила счет не по фактическому потреблению, а по нормативу. Отсюда, собственно, и появились 60 тысяч рублей. В ОНФ отметили, что оплатить долг частями Наталье не разрешили, и после предупреждений подачу газа приостановили до полного погашения задолженности.

- Безусловно, газ является товаром, который надо покупать. Газоснабжающая организация действует в пределах предоставленных ей прав и признать ее действия незаконными никаких оснований нет. Но мы считаем, что в холодное время года оставлять дом без газа опасно для здоровья детей, в таких случаях необходимо применять другие меры, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калмыкии Олег Пюрбеев.

Фото: Галина Симкина
На Кубани собирают пожертвования для многодетной семьи погорельцев

Активисты ОНФ провели переговоры с газораспределительной компанией. Газовики согласились проверить старый счетчик. В итоге выяснилось, что он работает корректно, и сумму долга пересчитали. Так что Наталья должна за газ не 60 тысяч, а 35 тысяч рублей. Кроме того, предприниматели и благотворительный фонд оплатили новый газовый счетчик и его подключение.

Теперь газоснабжение восстановлено и остывший дом заново прогрелся. Проблема пока решена, но вот что будет дальше, неясно. Все-таки 35 тысяч рублей - тоже очень большая сумма для одинокой многодетной матери.

- На жизнь я все равно не жалуюсь, ведь есть люди, которым еще хуже, чем мне. Стараюсь по возможности решать проблемы своими силами. Главное, что в доме сейчас тепло и дети не голодают. Есть пенсия по потере кормильца, а после родов снова постараюсь устроиться хоть на какую-нибудь работу, - говорит Наталья.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста

Главное сегодня

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Второй военно-транспортный самолет доставил еще 64-х россиян из Уханя
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы
Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците чеснока в России
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М "Прорыв"
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста