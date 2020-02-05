В Элисте тепла и возможности приготовить пищу лишили многодетную мать с тремя малолетними детьми. Наталья Гайваронская, у которой недавно умер муж, сейчас находится в положении, беременность протекает тяжело. Тем не менее дом отключили от газа. Причина отключения банальная: долги. Причем долги числятся за умершим супругом, которому принадлежал дом и который не оплачивал коммунальные услуги.

- Мы хоть и состояли в браке, но последние два года вместе не жили. Муж жил в своем доме, а я с детьми снимала квартиру. Работала на двух работах, потом все-таки перешла на одну. Очень тяжело было каждый день выходить из дома в 7 утра и возвращаться в 11 ночи. Тем более что работала я уже в положении, а беременность оказалось сложной. Часто нужно ездить в больницу. Муж умер, я его похоронила. Пришлось занимать на похороны деньги. Влезла в долги. Потом выяснилось, что он сильно задолжал за коммуналку. За свет я кое-как заплатила. Думаю, что и за воду со временем рассчитаюсь. Самой главной проблемой был газ. За него мне насчитали 60 тысяч рублей долга. Попытки договориться с газовиками ни к чему не привели, и нам в конце концов его отключили. Заявили, что подключат снова после оплаты долга. Мы с детьми начали замерзать, - рассказывает Наталья.

Остывающий дом быстро превратился в настоящий холодильник. Помочь в тот момент одинокой беременной женщине оказалось некому. Отец Натальи умер, мать-пенсионерка живет в Воронеже, часто болеет. Двое старших детей, сын и дочь, там же, в Воронежской области, поднимают свои семьи. 60 тысяч оказалась слишком большой суммой и для них. Обращаться к властям Наталья, привыкшая всю жизнь работать сама, постеснялась. А ?потом о ее проблеме узнали активисты калмыцкого отделения ОНФ.

Когда "фронтовики" стали разбираться в ситуации, выяснилось, что из-за тяжелого финансового положения женщина не смогла вовремя поменять прибор учета газа, и компания-поставщик выставила счет не по фактическому потреблению, а по нормативу. Отсюда, собственно, и появились 60 тысяч рублей. В ОНФ отметили, что оплатить долг частями Наталье не разрешили, и после предупреждений подачу газа приостановили до полного погашения задолженности.

- Безусловно, газ является товаром, который надо покупать. Газоснабжающая организация действует в пределах предоставленных ей прав и признать ее действия незаконными никаких оснований нет. Но мы считаем, что в холодное время года оставлять дом без газа опасно для здоровья детей, в таких случаях необходимо применять другие меры, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калмыкии Олег Пюрбеев.

Активисты ОНФ провели переговоры с газораспределительной компанией. Газовики согласились проверить старый счетчик. В итоге выяснилось, что он работает корректно, и сумму долга пересчитали. Так что Наталья должна за газ не 60 тысяч, а 35 тысяч рублей. Кроме того, предприниматели и благотворительный фонд оплатили новый газовый счетчик и его подключение.

Теперь газоснабжение восстановлено и остывший дом заново прогрелся. Проблема пока решена, но вот что будет дальше, неясно. Все-таки 35 тысяч рублей - тоже очень большая сумма для одинокой многодетной матери.

- На жизнь я все равно не жалуюсь, ведь есть люди, которым еще хуже, чем мне. Стараюсь по возможности решать проблемы своими силами. Главное, что в доме сейчас тепло и дети не голодают. Есть пенсия по потере кормильца, а после родов снова постараюсь устроиться хоть на какую-нибудь работу, - говорит Наталья.