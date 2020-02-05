Корреспондент "РГ" зажег в Калмыкии родник

В калмыцкой степи бьют источники с "огненной водой". Из них можно руками черпать жидкое пламя. Так не бывает? Это кино? Выдумки? Фантастика? Признаюсь, я до последнего не верил, что такое возможно, пока не увидел это чудо собственными глазами.

Посреди степи из-под земли бьет бурлящий источник. Пенистый ручеек, журча, стекает в небольшое озерцо с песчаными берегами. Вроде бы ничего особенного, но щелчок зажигалки - и... вода загорается!

Мои проводники - двоюродные братья Бадма Мушкаев и Хонгор Манджиев - спускают меня с небес на землю. У чуда есть вполне научное объяснение.

- Мы называем такие источники горящие артезианы. Под землей вода смешивается с метаном, а горит насыщенная газом пена. Эти земли богаты углеводородами. Причем в некоторых местах газовые и водяные пласты находятся недалеко от поверхности. Некоторые чабаны-умельцы, проявив немного смекалки, уже научились это использовать. Они делают в нужном месте скважину, ставят сверху бочку, проводят два шланга или две пластиковые трубы. По одним на животноводческую стоянку в степи поступает вода, по другим - газ, - рассказывает Бадма.

Сами Бадма и Хонгор тоже проявили смекалку. Через степные достопримечательности Черноземельского района, в число которых входят и необычные источники, проложили туристический маршрут. Причем назвали его весьма символично - "Страна Бумба". Так в древнем калмыцком эпосе "Джангр" именуется сказочная страна - прародина ойратских кочевых народов, к которым относятся и калмыки. По преданию, в той чудесной стране не бывает зим. Кстати, калмыцкие Черные земли тоже практически не знают снега. Собственно, потому эту территорию так и называют.

- Раньше она считалась скотным двором России. Из соседних регионов сюда на зимовку сгоняли скотину. Зима здесь мягкая, а снег, если и выпадал, то очень быстро таял, и скот всегда мог найти подножный корм. Да и сейчас, когда зимой летишь на самолете, среди заснеженных степей бросается в глаза темное пятно наших Черных земель. Такая вот современная "страна Бумба", - рассказывает Бадма.

Сумерки сгущаются. Пламя из горящего артезиана под переливчатое журчание воды бьется на ветру, отбрасывая вокруг сказочные блики. Пожалуй, мало что еще может оказать на туриста столь сильное воздействие.

Фото: Руслан Мельников

- Да-да, - кивает Хонгор. - Человеку трудно понять, как могут соединиться две такие разные стихии - вода и огонь. Раньше наши предки в таких местах с детства отучали будущих воинов бояться огня. Если человек сможет взять пламя из горящего артезиана, ему уже будут не так страшны вражеские горящие стрелы.

Пробую. Подхожу к бурлящему маленькому вулканчику. Протягиваю руку. Ладонь опускается в пляшущие огненные язычки. Проходит сквозь них, тонет в прохладной воде. Ну вот как такое понять? Все происходит как во сне. Опускаю в артезиан вторую руку. Зачерпываю горящую субстанцию. В таком виде ее трудно и водой-то назвать. С первого раза удержать пламя в ладонях не получается. Оно уходит, утекает сквозь пальцы.

Еще пара неудачных попыток. И - невероятно! - я поднимаю руки. А в них несколько мгновений пляшет и бьется частица горящего артезиана. В каком-то диком и одновременно детском восторге черпаю жидкое пламя снова и снова. Ожогов не чувствую. Наоборот. Сама по себе подземная вода очень холодная, да еще зимний ветер. Пальцы начинает ломить от холода. Лишь поэтому отступаю от источника. Провожу рукой по лицу. Так странно... Рука холодная, мокрая, а пахнет паленым.

- Конечно, если держать руку над пламенем, а не опускать в воду, то можно и обжечься. Да что там обжечься! Чабаны над горящим артезианом могут и яичницу сделать, и чайник вскипятить. Некоторые туристы любят сосиски на шампурчиках поджаривать, - перечисляет Хонгор.

Некоторые туристы, кстати, даже пьют эту воду на свой страх и риск. Не удержавшись от искушения, я еще раз запускаю руку в пылающий артезиан. Пробую добычу на вкус. Она соленая. Причем ощутимо. Впрочем, в степях Калмыкии почти вся вода такая. Даже калмыцкий чай здесь готовят с солью.

- Это наши предки подсмотрели в природе. Заметили, что в жару степные животные и птицы предпочитают соленую воду и после этого могут долго не пить. Как оказалось, подсоленный напиток в зной лучше утоляет жажду и удерживает влагу в организме, - объясняет Бадма.

Давным давно огненная вода воспитывала в воинах отвагу. Фото: Руслан Мельников

Стемнело. Пришла пора уезжать, а горящий артезиан и не думает гаснуть.

- Неужели так и оставим? - беспокоюсь я.

Проводники качают головами:

- Пламя отпугивает животных, которые приходят на водопой. Да и вообще бросать огонь в степи без присмотра нельзя.

- А как тушить-то?

- Просто, - улыбается Хонгор.

Легким взмахом руки он сбивает с артезиана горящую пенную шапку. Зависшие на долю секунды в воздухе языки пламени бесследно растворяются в подступающей ночи. На месте костерка снова бурлит, наполняясь пеной, обычный на вид родничок...

Кстати

Кирпич от "Российской газеты"

В не знающих снега калмыцких Черных землях вместо снеговиков Бадма и Хонгор еще к новогодним праздникам изготовили из древесных спилов "древовиков", а свои юрты украсили гирляндами. Получилось по-бумбовски необычно и сказочно. А если уехать от юрт подальше в степь по проложенному двумя братьями-энтузиастами туристическому маршруту, то среди зимы можно прогуляться по барханам небольшой, но самой настоящей и единственной, кстати, в Европе пустыни.

Еще в "стране Бумба" есть розовые озера. Необычный цвет им придает микроскопический рачок. Впрочем, помимо скучного научного объяснения существует и легенда о том, как ханы приводили сюда своих воинов после битв. Соленая вода в жарком сухом климате хорошо дезинфицировала боевые раны, и богатуры быстро выздоравливали, а озера за века порозовели от их крови.

Уезжая из черноземельской "Бумбы", гости могут оставить в ней частицу себя. Для этого нужно купить кирпич и подписать его. Впоследствии из таких именных кирпичиков на маршруте будут сложены основания для юрт, ограждения очагов и различные арт-объекты.

Фото: Руслан Мельников

На одном из будущих кирпичных сооружений теперь появится надпись "Российская газета".