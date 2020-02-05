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05.02.2020 14:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заложники банкрота

Крымчане с удивлением узнали, что они взяли кредиты в "лопнувшем" банке
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 24(8078)
Более ста крымских "должников" обанкротившегося в 2017 году "Тальменка-банка" заявили о себе в Сакском районе. Пару лет назад им пришли "письма счастья" от представителя Агентства страхования вкладчиков (АСВ), ставшего конкурсным управляющим после банкротства финучреждения. В однотипных посланиях говорилось, что в 2016 году граждане взяли потребительский кредит (суммы колебались от полумиллиона до миллиона рублей) и должны его погасить. Но кредитов они не брали.
Индира Акикова: "Свою правоту мне приходится отстаивать в московских судах". Фото: Алексей Вакуленко/РГ Индира Акикова: "Свою правоту мне приходится отстаивать в московских судах". Фото: Алексей Вакуленко/РГ
Индира Акикова: "Свою правоту мне приходится отстаивать в московских судах". Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Чувство долга

Заведующая библиотекой в селе Уютное Сакского района Индира Акикова о своем долге узнала в мае прошлого года, пройдя авторизацию на портале госуслуг. "Письмо счастья" до нее, похоже, не дошло.

- Узнала, что за мной числится долг - 742 тысячи рублей, - рассказывает она. - В местном отделении полиции сказали, что таких случаев много и переживать не стоит.

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В августе, выйдя в отпуск, Индира по обыкновению получила отпускные. Но только четверть от ожидаемой суммы: остальную взыскали судебные приставы по решению суда. Следующие два месяца Индира провела в отпуске за свой счет. Судебные приставы примчались к ней домой, чтобы конфисковать указанный в банковских документах автомобиль Volvo, которого у сельского библиотекаря не было отродясь. Не найдя авто, составили протокол о том, что Индира не позволила им "выполнить полномочия", и с этим обратились к мировому судье. Последний же присудил библиотекарю тысячу рублей штрафа.

Ознакомившись с содержанием "кредитного" договора, крымчанка узнала, что на момент его заключения была якобы зарегистрирована по московскому адресу. Как известно, банки на материке отказывают в кредите крымчанам, которые не имеют регистрации за пределами полуострова.

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- В Москве я не была ни разу, пока не съездила на днях из-за судебного заседания по моему делу, - говорит Индира. - С мужем и младшим ребенком поехали на поезде, адвокат отправился на самолете. Родственники, друзья помогли собрать деньги. В суде предоставила справку с моей работы (на момент якобы получения кредита я находилась на рабочем месте в Уютном), справку из ГИБДД о том, что у меня нет автомобиля Volvo, и мой паспорт, в котором отсутствуют отметки о регистрации в Москве. Также адвокат направил запрос в столичное управление по вопросам миграции, чтобы доказать, что я не проживала в столице. В соответствии с подсудностью дело передано в Сакский райсуд.

Индира уточнила, что с недавнего времени с ее счета, на который начисляется зарплата, перестали списывать средства.

- Главное - вернуть свои честно заработанные деньги, - вздыхает сельский библиотекарь.

Придуманный кредит

Получив в феврале 2017 года письмо от "Тальменка-банка", работающий в сфере соцзащиты Евгений Большаков из села Молочного в том же Сакском районе почувствовал всю полноту социальной незащищенности.

- Я отправил по обратному адресу письмо, в котором указал, что никакого полумиллионного кредита не брал, - рассказывает он. - Но письмо вернулось за неимением адресата. В июле аналогичную претензию с требованием погасить кредит прислало Агентство по страхованию вкладов. В ответ на запрос АСВ направило мне копию кредитного договора, и я узнал, что якобы кредитовался с Индирой в один день.

Евгений Большаков: "Кредит мне якобы выдали в Москве, но я туда не ездил". Фото: Алексей Вакуленко/РГ

По словам Большакова, на днях в Симферополе прошла встреча руководства Агентства по страхованию вкладов с "заемщиками" "Тальменка-банка".

- АСВ выдало памятку по оформлению иска, в которой нам предлагается ходатайствовать перед судом о проведении почерковедческой экспертизы, - продолжает Евгений и тут же замечает: - Но если есть доказательства невозможности моего присутствия в указанное время в указанном месте заключения кредитного договора, то какой смысл в почерковедческой экспертизе? Если, например, я въехал бы на материк с территории Украины, пересечение мной границы зафиксировала бы погранслужба. В 2016-м году в Керченском проливе курсировал паром, билеты на который в "Морской дирекции" без паспорта приобрести было невозможно. В аэропорту Симферополь достаточно запросить информацию о том, проходил ли я в октябре 2016-го паспортный контроль. Не составляет труда запросить в соответствующих органах по вопросам миграции информацию и о том, оформляли ли мне временную регистрацию по указанному московскому адресу.

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Все эти запросы, убежден Евгений, должны сделать правоохранительные органы.

- В октябре 2017 года я обратился в полицию, - говорит он. - Там из-за подследственности заявление передали в отдел МВД по Тверскому району Москвы. Не дождавшись оттуда ответа, на прошлой неделе попытался узнать о судьбе поданного два года назад заявления в межмуниципальном отделе МВД России "Сакский". Там сказали, что ничего не знают, и заново зарегистрировали заявление.

Откуда утечка?

Большаков, как и его друзья по несчастью, склонны предполагать, что утечка их персональных данных, которыми воспользовались мошенники, могла произойти из миграционной службы.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Поначалу грешили на сотрудников банка, который многих из нас обслуживает в Крыму, - поясняет Евгений. - Пока не выяснилось, что некоторые "должники" обслуживаются в других финучреждениях. Среди них есть 16-летний школьник и получающие зарплату наличкой строители, которые вообще не пользуются услугами банков. Рассматривался вариант утечки от продавцов сим-карт еще в 2014 году. Но мне, например, сим-карту приобрел отец, предоставивший при покупке свои паспортные данные.

Тем временем и Индира, и Евгений, и прочие невольные "заемщики" "Тальменка-банка" до завершения судов остаются ущемленными в правах. К примеру, выезд за пределы страны им, занесенным в список должников, запрещен. Не могут они получить и реальный кредит в банке на территории Крыма. А перспектива возмещения адвокатских гонораров и судебных расходов выглядит весьма туманной.

От первого лица

Сергей Аксенов, глава Крыма :

- В МВД России поданы заявления о совершении руководством ООО "КБ "Тальменка-банк" хищения денежных средств под видом выдачи кредитов физлицам. Возбуждено уголовное дело. Правительство Крыма окажет содействие Агентству по страхованию вкладов в урегулировании ситуации, связанной с решением проблем крымчан, обманутых "Тальменка-банком".

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку:

- Я попросил Агентство по страхованию вкладов заблокировать все судебные решения, отозвать иски к тем гражданам, с которых уже взыскивают деньги, удерживая из заработной платы.

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