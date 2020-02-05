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05.02.2020 12:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Песни Григория Пономаренко

На Кубани отметят 100-летие автора песни "Оренбургский пуховый платок"
Текст: Валерий Бобров (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 24(8078)
На Кубани начался цикл мероприятий, посвященных 100-летию знаменитого композитора народного артиста СССР Григория Пономаренко, автора музыки любимых во всей России песен ("Оренбургский пуховый платок", "Растет в Волгограде березка", "Отговорила роща золотая", "Не жалею, не зову, не плачу").
Памятник Григорию Пономаренко установлен у здания Краснодарской филармонии. Фото: Владимир Аносов/РГ Памятник Григорию Пономаренко установлен у здания Краснодарской филармонии. Фото: Владимир Аносов/РГ
Памятник Григорию Пономаренко установлен у здания Краснодарской филармонии. Фото: Владимир Аносов/РГ

Первым из них стал большой концерт "Я с песнями вам сердце подарил", который состоялся в воскресенье в Краснодарской филармонии (она носит имя композитора). В этот день Григорию Пономаренко исполнилось бы 99 лет. На сцену вышли его вдова народная артистка РФ Вероника Журавлева-Пономаренко и творческие коллективы филармонии "Кубанская казачья вольница", "Ивушка", "Скрыня", "Гильце" и "Адажио".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщили в министерстве культуры Кубани, в течение всего года в муниципалитетах края будут проходить концерты творческих коллективов филармонии "Я лечу над Россией". В октябре в Краснодаре пройдет Открытый Всероссийский конкурс народной песни имени Григория Федоровича Пономаренко. Он завершится большим гала-концертом, на котором будут петь звезды российской эстрады, победители конкурса и артисты филармонии.

Четвертого и шестого ноября нынешнего года в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоятся гала-концерты творческих коллективов филармонии, посвященные столетию композитора.

Справка "РГ"

Григорий Федорович Пономаренко родился 2 февраля 1921 года в Черниговской области в крестьянской семье. Самостоятельно овладел нотной грамотой, с 12 лет стал сочинять собственные произведения. Среди первых исполнителей его поистине народных песен были Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валентина Толкунова, Нани Брегвадзе. Его имя занесено в "Мировую музыкальную энциклопедию". В СССР, России, Англии, Японии, ФРГ и Финляндии выпущены более тридцати пластинок, компакт-диски, издано тридцать сборников песен композитора.

Творческое наследие Григория Пономаренко включает 4675 музыкальных произведений разных жанров: оперетты, духовная хоровая музыка, музыка к кинофильмам, а также оратории, концерты и пьесы для оркестра народных инструментов.

В 1974 году по приглашению властей края он переехал в Краснодар, который до конца жизни считал своим домом. Григорий Пономаренко погиб в автокатастрофе 7 января 1996 года.

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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