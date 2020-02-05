Шестилетняя Ирина из Новгородской области получит бизиборд - развивающую доску, о которой мечтала, в подарок от ребят из волгоградского "Кванториума".

О мечте Ирины в Волгограде узнали благодаря благотворительной "Елке желаний" в Сочи. Представитель города-героя был там на форуме и снял с дерева открытку из Новгородской области. Конечно, можно было просто подключить меценатов и купить игру в магазине. Но намного лучше, если в добром деле поучаствуют школьники.

В команде их было трое: школьники Максим Славик, Тимофей Покровский и Аня Лазарева. Женский взгляд здесь был важен, ведь подарок делали для девочки.

- Папа узнал, что набирают детей в "Кванториум", и решил записать меня. Я изучаю 3D-моделирование деталей. Начинала с простых, потом перешла к более сложным. Так, я на компьютере смоделировала форму доски. Вырезали ее на лазерном станке. А потом приклеили к ней разные элементы, - говорит Лазарева.

Развивающая панель - это не просто развлечение, но и помощь в развитии мелкой моторики. Специально для любопытных детских рук сегодня выпускают так называемые бизиборды (от английских слов busy - занятой и board - доска). На таких занимательных досках размещают разные элементы, которые надолго могут завладеть вниманием малыша. Есть для совсем маленьких, есть для ребят постарше. Стоят такие игрушки от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

- Мы делали бизиборд три недели, по вечерам. Какие-то детали покупали, но в основном мы все делали сами. Когда требовалась помощь, спрашивали совета у преподавателя, - говорит Максим.

Тимофей Покровский показывает, как пользоваться панелью: "Здесь есть весы, счеты - для подготовки к школе нужно запоминать числа. Магнитный тетрис развивает логическое мышление и память. Из конструктора можно составлять разные фигурки. Надеюсь, девочке будет интересно".