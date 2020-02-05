Куда теперь идти больному человеку?
Ему нужно ехать за тридцать километров в райцентр Дубовское. Туда едет автобус, в который еще надо суметь втиснуться. Поскольку отправляется он в десять часов утра, жуковчане добираются до поликлиники, когда талоны к врачам уже кончаются.
По словам главы Жуковского сельского поселения Надежды Лавреновой, тревогу из-за неукомплектованности единственного медицинского учреждения в поселке она бьет давно. Но кадров нет, даже несмотря на программу "Земский доктор". На вопрос, предлагают ли в поселке какие-то дополнительные меры социальной поддержки, скажем, дом снять, машиной обеспечить долгожданного доктора, глава поселения ответила, что вопрос рассматривается.
В районной администрации рассказали, что по программе "Земский доктор" в Дубовку прибыл лишь один человек, и тот по окончании срока контракта сразу уехал.
На сходе жителей, растревоженных слухами, что амбулатория закроется совсем, представители районной власти заявили, что этого не случится. И бросили клич самим жителям: а есть ли в селе люди с медицинским образованием? Таковых нашлось двое, но оба не слишком стремятся работать за небольшую зарплату. Так, уволившаяся медсестра получала всего восемь тысяч с небольшим. "Вот такова позиция людей сегодня, - сетует первый замглавы администрации Дубовского района Михаил Мирный. - Дайте нам, а сами ничего делать не хотят". Местным кандидатам на вакантные должности обещаны и повышение квалификации, и оплата учебы. В этом году в Жуковскую планируют направить фельдшера, который сейчас заканчивает обучение в медицинском училище, а еще через год - врача-терапевта.
Кстати, в 20 километрах уже и город Волгодонск. А может, найдется медик, который согласится из города ездить в деревню на работу?