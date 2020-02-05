Жителей станицы Жуковской в Ростовской области оставили без медицинской помощи. Это около двух тысяч человек. Большинство - люди пожилые, и без врачебного совета им не обойтись. Долгие годы здесь работала довольно большая амбулатория, где был даже дневной стационар. Не так давно был сделан ремонт. Но вот беда, ушли на пенсию последний врач-терапевт и фельдшер. И превратилась амбулатория в простой медпункт, где осталась медсестра, санитарка и водитель.

Куда теперь идти больному человеку?

Ему нужно ехать за тридцать километров в райцентр Дубовское. Туда едет автобус, в который еще надо суметь втиснуться. Поскольку отправляется он в десять часов утра, жуковчане добираются до поликлиники, когда талоны к врачам уже кончаются.

По словам главы Жуковского сельского поселения Надежды Лавреновой, тревогу из-за неукомплектованности единственного медицинского учреждения в поселке она бьет давно. Но кадров нет, даже несмотря на программу "Земский доктор". На вопрос, предлагают ли в поселке какие-то дополнительные меры социальной поддержки, скажем, дом снять, машиной обеспечить долгожданного доктора, глава поселения ответила, что вопрос рассматривается.

В районной администрации рассказали, что по программе "Земский доктор" в Дубовку прибыл лишь один человек, и тот по окончании срока контракта сразу уехал.

На сходе жителей, растревоженных слухами, что амбулатория закроется совсем, представители районной власти заявили, что этого не случится. И бросили клич самим жителям: а есть ли в селе люди с медицинским образованием? Таковых нашлось двое, но оба не слишком стремятся работать за небольшую зарплату. Так, уволившаяся медсестра получала всего восемь тысяч с небольшим. "Вот такова позиция людей сегодня, - сетует первый замглавы администрации Дубовского района Михаил Мирный. - Дайте нам, а сами ничего делать не хотят". Местным кандидатам на вакантные должности обещаны и повышение квалификации, и оплата учебы. В этом году в Жуковскую планируют направить фельдшера, который сейчас заканчивает обучение в медицинском училище, а еще через год - врача-терапевта.

Кстати, в 20 километрах уже и город Волгодонск. А может, найдется медик, который согласится из города ездить в деревню на работу?