Двух бывших глав муниципалитетов - мэра Камызяка Дмитрия Васильева и главу Камызякского района Василия Сухорукова признали виновными в получении взятки в особо крупном размере. Суд обязал чиновников выплатить внушительные штрафы: экс-главу района - 29 миллионов рублей, бывшего мэра - 14,5 миллиона.

Как рассказал "РГ" старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай, чиновников задержали в январе прошлого года. В правоохранительные органы поступила информация о том, что глава района Василий Сухоруков через своего посредника - мэра Дмитрия Васильева потребовал с предпринимателя взятку в 1,8 миллиона рублей за обеспечение победы на аукционных торгах.

В кабинете чиновника установили видеокамеру: видно, как Васильев, не вставая из-за стола, берет пакет с 1,5 миллиона рублей, большей частью оговоренной суммы взятки. После получения денег в кабинет вошли сотрудники областного УФСБ.

- Мэр сказал, что это не его деньги и что они предназначались для главы района Сухорукова, - рассказал Хегай.

Передача денег второму чиновнику состоялась в его автомобиле, после чего главу района тоже задержали.

- Дело оказалось непростым, расследование велось почти год, а на этой неделе Кировский районный суд вынес обвинительный приговор, - сообщил Андрей Хегай.