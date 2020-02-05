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05.02.2020 13:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бульдозер на подснежниках

Прокладка новой дороги на гору Клементьева началась с нарушениями
Текст: Илья Изотов
Российская газета - Неделя - Крым № 24(8078)
В Коктебеле разгорелся скандал, связанный со строительством новой автомобильной дороги на особо охраняемой природной территории "Природный парк "Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт, гора Клементьева".

Местные общественники забили тревогу, когда увидели, что тяжелая техника буквально утюжит склоны самой известной в истории отечественного воздухоплавания горы, уничтожая деревья, кустарники и цветы.

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Старая асфальтовая дорога, ведущая к центру планерного спорта "Коктебель" и музею планеризма, очень узкая, и ее состояние удручающее. Ремонта коктебельцы и любители парапланеризма ждали давно и расчитывали на укладку новых слоев асфальта. Но бульдозеры нарушили уникальный ландшафт - расчистили полосу длиной почти шесть километров и шириной до 28 метров. Уничтожены около 1500 кустарников и деревьев, а также места произрастания занесенного в Красную книгу подснежника складчатого.

- С десяток лет мы просили ямочного ремонта или полной замены асфальта, но не расширения дороги и вырубки деревьев, - сетует общественник Борис Яремко. - После того, как бульдозер содрал во многих местах травяной и почвенный покров, начнется эрозия. Эту гору никто никогда не трогал. Ведь это родина советского планеризма, авиации и космонавтики. Экологи минприроды почему-то не увидели, как бульдозер варварски уничтожал природу в ООПТ. Зачем здесь потребовалась 28-метровая трасса?

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На гору Клементьева выехали вице-премьер РК Андрей Рюмшин и начальник службы автодорог РК Александр Нефедов. По словам последнего, будет построена дорога четвертой категории с проезжей частью шириной шесть метров, с обочинами по 2,5 метра и укрепленными откосами для отвода грунтовых вод.

- Поднятые на совещании с общественниками вопросы решены с учетом всех замечаний, - рассказал после инспекционной поездки на гору Клементьева Рюмшин. - Дорога будет строиться под жестким ежедневным контролем всех наших служб. Все проекты доступны для общественности, и можно проследить каждый шаг.

Подрядчику будет поставлена задача по окончании работ высадить вдоль дороги новые кустарники и деревья.

Комментарий

Григорий Прокопов, старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета, один из создателей ООПТ "Гора Клементьева":

- В прошедшем госэкспертизу проекте все четко и правильно написано. Кстати, в первом его варианте было много недостатков, из-за чего он был отклонен и целый год дорабатывался. В результате предусмотрели все необходимые с точки зрения охраны природы, мероприятия, составили карту-схему мест произрастания краснокнижных растений.

Но подрядчик размахнулся больше чем надо, и общественность вовремя среагировала. Природный парк находится в ведении ГАУ РК "Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым", и представители этого учреждения должны были присутствовать в момент начала работ и контролировать все действия подрядчика. Если бы на месте были ответственные люди, то уничтожение подснежников можно было избежать или своевременно пересадить их на новое место.

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