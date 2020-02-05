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05.02.2020 10:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

В результате дорожной аварии в Сакском районе погибли два человека, еще пять получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
В Крыму три человека погибли в лобовом ДТП

ДТП произошло накануне вечером на 28 километре автодороги Черноморское - Евпатория. На месте выяснилось, что в результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-2112" и Geely пострадали находившиеся в авто люди.

Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.

Глава ведомства Сергей Шахов рассказал, что в в ДТП пострадали семь человек.

- Все пострадавшие - трое из автомобиля "ВАЗ-2112" и двое из автомобиля Geely, в том числе ребенок 2015 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставлены в приемное отделение Евпаторийской городской больницы, - уточнил министр.

Общество Утраты Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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