В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок

В результате дорожной аварии в Сакском районе погибли два человека, еще пять получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

ДТП произошло накануне вечером на 28 километре автодороги Черноморское - Евпатория. На месте выяснилось, что в результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ-2112" и Geely пострадали находившиеся в авто люди.

Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.

Глава ведомства Сергей Шахов рассказал, что в в ДТП пострадали семь человек.

- Все пострадавшие - трое из автомобиля "ВАЗ-2112" и двое из автомобиля Geely, в том числе ребенок 2015 года рождения, с травмами различной степени тяжести доставлены в приемное отделение Евпаторийской городской больницы, - уточнил министр.