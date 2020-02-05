В Ростове вместо "закладок" прятали рецепты на лекарства

Ростовские полицейские начали изучать видео о "закладках" с бланками рецептов на лекарства, которые содержат наркотические средства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Такие ролики появились в соцсетях. В них, в частности, говорится о торговле ксерокопиями рецептов наркосодержащих лекарств, которые нельзя приобрести на безрецептурной основе.

"Об известных фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе проявлениях так называемой "аптечной мафии", граждане могут сообщить в полицию на условиях анонимности по круглосуточному телефону", - цитирует агентство своего собеседника.

Он также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов постоянно проверяют соблюдение законодательства при торговле наркосодержащими препаратами в аптеках.