В Симферополе начнут подавать воду по графику

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении. Об этом заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Воду по графикам будут подавать в частных и многоквартирных жилых домах.

- Мы находимся на пике маловодного года, у нас нет осадков и пустые водохранилища. И это самая острая проблема сейчас, - объяснила ситуацию Елена Проценко. - Ограничение коснется всех жилых домов и не затронет социально-значимых объектов.

Графики подачи воды сейчас составляются в администрации и вскоре будут обнародованы. В то же время председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль назвал ситуацию с наполнением водохранилищ напряженной. Так, в Аянском водохранилище сейчас около 700 тысяч кубометров при проектном объеме три миллиона кубометров, в Симферопольском при наполняемости 35 миллионов осталось 11,7 миллиона кубов, в Партизанском - 11,4.

- Ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды, - рассказал Вайль. - А в водохранилищах сейчас 28 миллионов кубометров воды, в том числе пять миллионов - неприкосновенный остаток, который невозможно забрать. Если не будет осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям ожидается в мае-июне (а в прошлом году только июль), то запасов где-то на 90-100 дней. Думаю, что нужно разработать мероприятия, чтобы сократить потребление воды.

В декабре 2019 года недобор осадков на полуострове составил 45 процентов, а в январе в отдельных районах - до 70 процентов. В районе метеостанции Ай-Петри средняя высота снега сейчас - около 40 процентов нормы, а запас воды в снеге - всего 22 процента. Значит, и на приток в водоемы от таяния снега надежды мало.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока - сейчас 87 миллионов кубометров, а в начале февраля 2019 года он был в два раза больше -173 миллиона кубометров. В целом водохранилища республики заполнены лишь на 37 процентов.