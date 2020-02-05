Новости

Марго Робби может стать феей в новой экранизации "Питера Пэна" 12:00
В Московском зоопарке впервые родились кустарниковые собаки 11:58
В Петербурге задержали хулигана, сообщавшего о взрывах в метро 11:57
Перед судом предстанет еще один боевик из банды Басаева 11:56
В Ростове вместо "закладок" прятали рецепты на лекарства 11:54
В Приморье нашли девочку, живущую вместе с телятами и козами 11:25
Военные привезли 80 россиян из Уханя 11:21
Московские спасатели на водных объектах спасли 6 человек с начала года 11:16
Новинки от Kia: концепт нового кроссовера Sonet и Seltos X-Line 11:00
Вышел трейлер второго сезона "Видоизмененного углерода" 10:57
В Приамурье на главу федерального учреждения завели дело о взятке 10:54
Видео: Жителей Приморья озадачило ледовое природное явление 10:50
Режиссер "Языка бабочек" Хосе Луис Куэрда умер после инсульта 10:46
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 18 человек 10:46
У звезды "Зачарованных" Доэрти диагностирована терминальная стадия рака 10:40
В Симферополе начнут подавать воду по графику 10:39
В Якутске все школы закрыли на карантин из-за гриппа 10:38
БМП Т-15 с боевым модулем АУ-220М примет участие в параде 9 мая 10:36
В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок 10:29
Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара 10:18
АвтоВАЗ увеличил продажи в январе. В лидерах по-прежнему Granta 10:10
Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера 10:10
По делу о расстреле девушек на горе Уктус проанализируют 12 Тбайт данных 10:03
Коронавирус парализовал работу заводов Hyundai 10:03
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
05.02.2020 10:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополе начнут подавать воду по графику

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Аномально засушливая осень и значительный недобор осадков в зимние месяцы заставил власти Симферополя вводить ограничения в водоснабжении. Об этом заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Воду по графикам будут подавать в частных и многоквартирных жилых домах.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Водохранилища Крыма наполнены лишь на треть от проектного объема

- Мы находимся на пике маловодного года, у нас нет осадков и пустые водохранилища. И это самая острая проблема сейчас, - объяснила ситуацию Елена Проценко. - Ограничение коснется всех жилых домов и не затронет социально-значимых объектов.

Графики подачи воды сейчас составляются в администрации и вскоре будут обнародованы. В то же время председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль назвал ситуацию с наполнением водохранилищ напряженной. Так, в Аянском водохранилище сейчас около 700 тысяч кубометров при проектном объеме три миллиона кубометров, в Симферопольском при наполняемости 35 миллионов осталось 11,7 миллиона кубов, в Партизанском - 11,4.

- Ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды, - рассказал Вайль. - А в водохранилищах сейчас 28 миллионов кубометров воды, в том числе пять миллионов - неприкосновенный остаток, который невозможно забрать. Если не будет осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям ожидается в мае-июне (а в прошлом году только июль), то запасов где-то на 90-100 дней. Думаю, что нужно разработать мероприятия, чтобы сократить потребление воды.

Фото: Илья Изотов/РГ
Премьер Крыма рассказал, как улучшат водоснабжение Симферополя

В декабре 2019 года недобор осадков на полуострове составил 45 процентов, а в январе в отдельных районах - до 70 процентов. В районе метеостанции Ай-Петри средняя высота снега сейчас - около 40 процентов нормы, а запас воды в снеге - всего 22 процента. Значит, и на приток в водоемы от таяния снега надежды мало.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока - сейчас 87 миллионов кубометров, а в начале февраля 2019 года он был в два раза больше -173 миллиона кубометров. В целом водохранилища республики заполнены лишь на 37 процентов.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Россияне оказались на борту судна в Японии, где был обнаружен коронавирус
Буттиджич и Сандерс лидируют на кокусах в Айове
Военные привезли 80 россиян из Уханя
Завершены госиспытания новейшего танка Т-90М "Прорыв"
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью