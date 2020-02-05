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05.02.2020 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе в съехавшей в водохранилище машине утонула женщина

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

В акватории Симферопольского водохранилища ночью произошла трагедия, в результате которой в скатившемся в воду автомобиле ВАЗ-2115 погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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ЧП произошло в районе водно-спортивного комплекса "Простор". В автомобиле, который неожиданно покатился к урезу воды, было два человека. Все произошло настолько быстро, что выбраться успел лишь находившийся в салоне мужчина, а женщина погибла.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", а также сотрудники МВД. Место ЧП они определили по оставленным колесами машины следам.

- Сотрудники "Крым-Спаса" с помощью специальных светильников обследовали акваторию и прибрежную полосу, но поисковые работы результата не дали. Только к десяти часам утра с помощью водолазного снаряжения автомобиль был обнаружен и вскоре его поднимут из воды, - рассказал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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