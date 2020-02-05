Правовой казус исправили депутаты Волгоградской областной думы, запретив курение на станциях скоростного трамвая. Подземка в городе-герое существует с 1984 года. Почему же только сейчас спохватились?

Дело в том, что волгоградский метротрам единственный в России. И формально на него не распространяется федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", где упомянут полноценный метрополитен. Почему-то и в региональном нормативном акте в перечне мест, где запрещено дымить, не были указаны подземные станции.

- Когда вместе с медиками-волонтерами осматривали станции нашей подземки, выяснилось, что некоторые граждане в поздние часы позволяли себе там курить. Теперь у полицейских есть законные основания привлекать их к административной ответственности. Поправки предложены главным управлением МВД по Волгоградской области и нашли поддержку депутатского корпуса, - говорит председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова.

Как рассказали в пресс-службе облдумы, региональный закон о дополнительных мерах по охране здоровья жителей вступил в силу два года назад. Изначально курение запретили в местах массовых мероприятий на открытом воздухе и в рекреационных зонах. Ограничения также распространяются на нежилые помещения в многоквартирных домах, которые используются для досуга и развлечений, кухни, санузлы и коридоры коммунальных квартир, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Не постоишь с папироской и на расстоянии менее пятнадцати метров от входов в здания органов власти, объектов торговли, общественного питания, бытовых услуг, а также от остановок наземного городского и пригородного транспорта.

А с прошлого года в области запрещено нахождение несовершеннолетних в местах продажи электронных сигарет и жидкостей для них. За этим должны следить сами предприниматели. Иначе заплатят штраф от пяти до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в профильном комитете регионального парламента разрабатывается законопроект о регулировании оборота некурительных никотиновых смесей.