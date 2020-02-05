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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Зимний потоп

Власти Кубани подсчитывают ущерб после ливней на Черноморском побережье
Текст: Ирина Белова
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8079)
На Черноморском побережье Кавказа из-за мощных ливней сошла лавина, случился оползень и затопило некоторые территории - дома оказались буквально отрезанными от внешнего мира. К счастью, обошлось без жертв и особых разрушений. Местные власти начали подсчитывать ущерб. При этом, как стало известно "Российской газете", туристам на местных горнолыжных курортах стихия отдыхать не помешала.
Больше всего во время ливней пострадал Горячий Ключ, где из-за дождевого паводка и половодья ввели режим чрезвычайной ситуации. Фото: Алексей Куриленко Больше всего во время ливней пострадал Горячий Ключ, где из-за дождевого паводка и половодья ввели режим чрезвычайной ситуации. Фото: Алексей Куриленко
Больше всего во время ливней пострадал Горячий Ключ, где из-за дождевого паводка и половодья ввели режим чрезвычайной ситуации. Фото: Алексей Куриленко

В окрестностях одного из горнолыжных курортов Сочи сошла лавина, ведь накануне в горах выпало около 70 мм осадков. К счастью, обошлось без ущерба.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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- В Красной Поляне все курорты провели мероприятия по принудительному спуску лавин, - рассказал начальник управления МЧС России по Сочи Сергей Скрыльников. - Всего принудительно было спущено примерно 2,5 тысячи кубических метров снега, тем самым негативная ситуация предотвращена. И сейчас все отдыхающие могут спокойно заниматься своим любимым видом спорта, кататься на лыжах, на досках и быть уверенными в том, что с ними ничего не случится.

Как заявили корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе горных курортов, верхние трассы пришлось закрыть для безопасности туристов, которые могут кататься на высоте от 960 до 1,5 тысячи метров над уровнем моря, где толщина снежного покрова составляет около полуметра.

За сутки в Сочи выпало больше среднемесячной нормы осадков. Самая сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе. Там, по данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, количество выпавших осадков превысило 66 мм.

Также наблюдались колебания уровня воды в реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс с достижением неблагоприятных отметок. В шести точках района зафиксированы поваленные деревья, на Мамайском перевале сошел оползень, а в районе улицы Прохладной подтопило дом.

В Красной Поляне все курорты провели мероприятия по принудительному спуску лавин. И сейчас все отдыхающие могут спокойно кататься на лыжах

- Ситуация находится под полным контролем, - рассказывает глава Сочи Алексей Копайгородский, - мероприятия совместно с подразделением МЧС показали, что мы распределили силы и средства правильно. Реки мониторились в круглосуточном режиме. Ситуация в горах, где была лавинная опасность, тоже под постоянным контролем. Все вместе отработали слаженно.

В ближайшее время в Сочи прогнозируются заморозки. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, а в горах выше 500 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Больше всего же во время ливней пострадал Горячий Ключ, где из-за дождевого паводка и половодья ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне там выпал 31 миллиметр осадков плюс пришел поток воды со стороны соседнего Туапсе.

Уровень реки Псекупс, на которой расположен город, поднялся до опасной отметки в 431 мм - затопило часть автомобильной дороги. В итоге 27 частных домов и 52 жителя улицы Остров станицы Саратовской оказались отрезанными - пришлось организовать лодочное сообщение. На берегу дежурят "скорая помощь" и аварийно-спасательные службы. Эвакуация и медпомощь не потребовались. Население обеспечено продуктами питания и питьевой водой.

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