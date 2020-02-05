Эвакуация россиян из Китая завершилась

Специалисты Министерства обороны, участвовавшие в эвакуации россиян из Китайской Народной Республики, пройдут обследование в одном из госпиталей.

Военное ведомство закончило эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Самолеты ВКС доставили 144 человека в Тюменскую область. Там в одном из медучреждений люди будут находится на карантине в течение 14 дней. Врачи проверят, являются ли они носителями коронавируса.

Военное ведомство оперативно откликнулось на приказ президента РФ Владимира Путина об эвакуации наших сограждан из Китая. Буквально за сутки по приказу министра обороны Сергея Шойгу на аэродроме Восточного военного округа была создана авиационная группировка из пяти самолетов Ил-76 ВКС России с бригадами высококвалифицированных военных медиков и специалистов военного ведомства в области вирусологии. В Минобороны подчеркнули, что при выполнении задачи по эвакуации россиян из Китая летчики провели за штурвалами в полете около суток.

Чтобы избежать ненужных рисков в аэропорту Тюмени самолеты, экипажи и специалисты Минобороны России, которые совершили экстренные рейсы в КНР, прошли специальную обработку.

В военном ведомстве уточнили, что весь летный состав, военные медики и другие специалисты Минобороны, задействованные в эвакуации россиян из Уханя и провинции Хубэй, направлены в один из госпиталей Минобороны России. Там они пройдут углубленное медицинское обследование и будут находиться под динамическим наблюдением военных медиков в течение установленного времени.