Как поддержать интерес детей к изобретательству

В семье Новик изобретают все: папа, сын Даниил и дочь Лиза - роботов, мама - способы хранения коробок с проводами и деталями. "РГ" сходила в гости к талантливым екатеринбуржцам.

Изобретение десятилетней Лизы под названием "Лизалап" похвалили японцы, а профессора из Индонезии наперебой давали школьнице советы, как улучшить проект: в октябре девочка побывала на международной выставке юных изобретателей в Джакарте, где показала прибор для реабилитации людей с нарушением мелкой моторики. В качестве награды Лиза привезла специальный приз от делегации из Тайваня.

- Желание собирать роботов у меня с самого рождения, - улыбается Лиза, пристраивая провода к "железному человеку" на столе. Когда девочка закончит, он сможет поднимать упавшие предметы и отвозить их на место, - потому что папа собирал их, брат собирал. Сначала я ими играла, а потом захотела сама что-нибудь придумать.

Брат старше Лизы на восемь лет, он студент-первокурсник МГТУ им. Баумана, учится на факультете робототехники и комплексной автоматизации. Год назад, как и Лиза, участвовал в международной выставке юных изобретателей, только в Дели. Даниил показывал нейк-адаптивный нейротренажер - перчатку с датчиками и проводами, способную помочь пережившим инсульт людям восстановить двигательные функции и активизировать работу мозга. Разработку Даниила признали лучшей.

Этим летом, на каникулах, Даниил много рассказывал сестре о своем ноу-хау, показывал, как все работает, и Лизе пришла мысль развить его идею.

Неважно, какую профессию выберут дети. Чем больше они знают, чем больше у них увлечений, тем шире возможности

С чего начать, подсказывали и брат, и папа Сергей Новик. Он профессиональный инженер, 13 лет работал в "Роскосмосе". Сейчас у него собственный проект - придумал специальный конструктор для детей разных возрастов. Благодаря именно этому конструктору в семье Новик теперь и подрастают будущие гении инженерной мысли.

- Обычные конструкторы из магазина казались мне слишком примитивными. Вот и сделал для Даниила такой, чтобы сын не просто собирал детали по схеме, а сам учился что-то придумывать, - объясняет Сергей. - Ребенок рос, я усложнял конструктор. А потом все это хозяйство перешло Лизе.

Из конструктора брата Лиза и собрала свой аппарат. Все, что связано с электроникой, - готовые детали, остальное - собственное производство из подручных средств. "Лизалап" - это коробка с силиконовой вставкой, повторяющей очертания кисти руки. Между "пальцами" внутри силикона - пневмокамеры. Кладешь руку в коробку, прибор включается, пальцы массируются - практически незаметно, но ощущения сохраняются еще минут десять после сеанса. Форму для руки Лиза вырезала из дерева, сама (ну, вместе с папой) топила в микроволновке силикон.

- Потом я подумала: а где брать воздух? Правильно: в компрессоре! И приспособила к своему аппарату компрессор от велосипеда брата, - рассказывает девочка.

Разработки Лизы и Даниила дополняют друг друга. Кстати, сейчас старший брат пытается организовать серийное производство, уже подал заявку на грант. Папа Сергей говорит, что обязательно поможет сыну в этом начинании: изобретения должны приносить пользу, а не красоваться на выставках.

В просторной квартире семейства Новик нет уголка, где не лежали бы какие-то детали, провода, не стояли бы пластиковые коробки с комплектующими.

- Мне все говорят: "Как ты здесь живешь?" А что делать, если дети увлеченные? Привыкла. Уже и не представляю, что может быть иначе, - признается Светлана.

В гостиной за диваном большой стол, похожий на площадку для аэрохоккея. Семья называет его полигоном: здесь испытывают роботов, собранных детьми.

Охраняет полигон один из них, высотой в метр. Если его включить, он сначала выдает размеренно-механическим голосом "Start", а потом огорошивает энергичным "Мяу-мяу-мяу-мяй-мя-мяй-мяу, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю..." на мотив музыки Поля Мориа - той, что из телепередачи "В мире животных".

- К счастью, эта штука не включается сама по себе, а то бы я умерла от страха, - хохочет Светлана.

Она единственная в семье, кто не собрал ни одного устройства, которое бы самостоятельно двигалось. Светлана - сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Тюменской области. Семья живет на два города (даже на три - Даниил учится в Москве). Застать ее в Екатеринбурге удалось во время отпуска. Нас, журналистов, она с порога пригласила за стол: пришло время обеда.

- Я все равно вовлечена в процесс изобретательства, - признается мама юных знаек. - Мы всегда что-то обсуждаем, например, какие полезные ископаемые есть на лунной поверхности и как использовать роботов для их добычи.

- Мне нравится, что дети знакомятся с профессией инженера, с робототехникой. Главное что? Чтобы интерес не пропал. Я заметил, что Лизе, помимо роботов, нравится рисовать. Научил ее пользоваться программой на компьютере, вырезать на станке. А потом мы решили придумать что-нибудь полезное, - добавляет Сергей.

- Да! У нас тогда упала одна люстра на кухне, и мы подумали: надо сделать люстру! - перебивает Лиза. - А почему одну, если их две на кухне? Вот, сделали две!

- Хорошие получились люстры, мне нравятся, - улыбается Светлана. - И света стало больше.

Люстры действительно красивые: два матовых квадрата, а между ними лампы. Свет рассеивается удачно, не теряясь в абажуре. Дизайн придумала Лиза - от и до.

- Она у нас хочет стать модельером роботов, - с гордостью говорит Сергей. - Не знаю, существует ли такая профессия. Если еще нет, думаю, будет. Не важно, какую профессию выберут дети. Чем больше они знают, чем больше у них увлечений, тем шире возможности. Ну а наша задача - удержать интерес и помочь во всех начинаниях.

А пока Лиза мечтает собрать собаку-робота: она будет помогать полиции находить запрещенные вещества на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Вторая функция будущего изобретения на четырех лапах - искать людей, которые внезапно почувствовали себя плохо, привозить им лекарства или вызывать скорую. Прототип такого робопса уже существует: он "служит" со Светланой в тюменской полиции, вместе с сотрудниками отдела пропаганды посещает школы и детские сады, рассказывает о правилах дорожного движения и учит основам безопасности на дороге.