За состоянием здоровья китаянки, госпитализированной в Тюмени с коронавирусом 2019nCoV, следят не только медики, но и жители уральских и других регионов РФ. Последние сводки оптимистичные. По словам главврача инфекционной больницы, заболевание протекает в легкой форме, девушка чувствует себя хорошо, а у четырех ее соотечественников, вместе с ней возвратившихся из КНР с новогодних каникул на учебу в тюменский вуз, признаков недуга нет. Тем временем в городе и регионе предпринимаются жесткие меры для предотвращения потенциального распространения опасного вируса.

Напомним хронику событий. Третьекурсница индустриального университета с однокашниками летела двумя самолетами по маршруту Пекин - Новосибирск - Тюмень. Днем 28 января, только переступив порог общежития, девушка пожаловалась на недомогание. Ее оставили в актовом зале, после чего скорая доставила ее в больницу. 31 января, когда новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила наличие коронавируса в организме студентки, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о двух инфицированных гражданах КНР (второй человек в Забайкальском крае). Вечером того же дня тюменский губернатор Александр Моор заверил, что ситуация под контролем. Он сообщил: анализы на коронавирус взяты у всех, кто живет в общежитии и замечен с признаками ОРВИ и гриппа, а также у нескольких человек, контактировавших с больной.

Заболевание протекает в легкой форме, девушка чувствует себя хорошо

В их числе комендант, встретившая китайцев, а также попутчики девушки. Результаты на пробы отрицательные, но предосторожности ради студентов из Поднебесной пока не отпускают из клиники. Карантин для них на полмесяца. Известно также об обследовании прочих пассажиров рейса Новосибирск-Тюмень, не исключая тех, кто живет или работает в других регионах. Согласно информации территориальных управлений Росприроднадзора, поводов для тревоги нет. Несколько десятков учащихся индустриального университета - граждан КНР, уехавших на родину, минимум до 2 марта будут заниматься дистанционно.

Между тем с 3 февраля на карантин закрыты все школы и учреждения дополнительного образования Тюмени, с 4 февраля - Ханты-Мансийска, Тобольска и Тюменского района. Управления образования мотивируют решение ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Увеличено количество бригад неотложной помощи, часы их работы продлены до полуночи.

А как у соседей?

В Курганской области под наблюдение медиков попадают все жители, прибывшие из КНР. Как рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Григорий Хохлов, в прилетевшем из Китая в Екатеринбург самолете находилось 11 жителей Курганской области. Результаты на коронавирус у них отрицательные. В случае распространения инфекции в регионе разработан алгоритм действий медперсонала, подготовлена 271 койка в инфекционных отделениях. Но пока оснований для беспокойства нет.

На Южном Урале ни одного случая заражения новым вирусом еще не зарегистрировано. Однако с учетом тесных связей с Китаем предприятий, трудовых мигрантов и студентов из Поднебесной в регионе ввели повышенные меры безопасности. На 15 февраля даже запланированы масштабные учения в аэропорту: по легенде спасателям предстоит предотвратить распространение коронавируса от заболевших авиапассажиров из Китая.

Как сообщила главный инфекционист регионального минздрава Ольга Сагалова, врачи готовы к любому развитию событий: для тяжелых больных подготовлены два стационара в Челябинске и Магнитогорске, медперсонал городов и весей поменьше проинструктирован и подготовлен. Усилен санитарно-карантинный контроль на всех приграничных пунктах пропуска, а 384 студентам из Китая продлили каникулы - они находятся под наблюдением врачей.

Зато крайне негативная динамика отмечается по обычному гриппу. По последним данным минздрава, уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 24,5 процента, в том числе среди детей 7-14 лет - на 42 процента.За последнюю неделю в Челябинске на карантин закрыли 10 школ и более 500 классов.

В Курганской области аналогичные карантинные мероприятия объявлены с 6 февраля.