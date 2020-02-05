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05.02.2020 08:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нет услуги - нет квитанции

Курганцы получили первые платежки за вывоз мусора
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 24(8078)
Жителям Курганской области начали приходить квитанции для оплаты вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). В областном центре за услугу придется заплатить 88,95 рубля за каждого проживающего, в Шадринске и остальных городах и районах - 79,58.

Разницу в цифрах специалисты объясняют нормативами накопления ТКО. Оказывается, в Кургане выбрасывают мусора больше, чем в остальных территориях, - 1,9 кубометра ТКО в год, тогда как в Шадринске и других районах - 1,7.

Фото: Photoxpress
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи

Изменилась система оплаты. Раньше зауральцы платили за вывоз отходов по единой квитанции, поскольку услуга по обращению с ТКО считалась частью содержания и ремонта жилья и учитывалась в одной графе. Правда, сколько конкретно она стоила, жильцы не знали. Теперь вывоз мусора перешел в разряд коммунальных услуг, как газ, электричество и вода. Платить за него зауральцы будут по отдельной квитанции, в которой указана сумма. То есть вместо одной придут две платежки. И тут обитателям многоэтажек надо быть внимательнее, чтобы не отдать деньги дважды. Коммунальщики должны исключить плату за вывоз мусора из тарифа за содержание и ремонт жилья.

Специалисты расчетного центра готовы к тому, что в первые месяцы будет много недоразумений

Платежи за вывоз мусора принимают на почте, в Сбербанке, через онлайн-сервис на сайте регионального оператора. А можно прийти в расчетный центр, на днях открывшийся в Кургане. Интересно, что сбором денег займется компания из Саратова. Как рассказал директор предприятия-регоператора Владимир Пестриков, чтобы включить вывоз мусора в единую квитанцию, надо заплатить Курганскому расчетному центру за услуги определенный процент. А он в тарифе не заложен. Поэтому провели аукцион, победителем признан Саратовский расчетный центр. С ним и заключен договор. Операторы центра не только примут оплату, но и в случае необходимости проконсультируют и скорректируют начисления. Специалисты готовы к тому, что в первые месяцы будет много недоразумений, а может, и конфликтных ситуаций. Уже сейчас люди жалуются: контейнеры для сбора мусора не установили, а деньги за вывоз требуют.

- Там, где регоператор не оказывает услугу, квитанции жильцам не придут, - заявил директор регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов. - Нет услуги - нет квитанции.

На заметку

Мусорная реформа стартовала в Курганской области 1 января. По официальным данным, из областного центра за месяц вывезено 3750 тонн ТКО, из остальных населенных пунктов - 5252. Много это или мало? Если судить по Кургану, очень много. Так, за первые девять дней нового года на Шуховский полигон из города отправили 2200 тонн мусора - в два раза больше, чем за это же время годом ранее. Телефон горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО в Курганской области 8-800-775-17-76. Звонок бесплатный.

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