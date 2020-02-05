Легко ли быть иностранным рабочим в России

С Беком мы встречаемся перед ночной сменой. Обещаем вовремя довезти его до общежития, но он все равно волнуется, поглядывает на часы: нужно собраться, захватить что-то на ужин и заранее выйти к месту стоянки служебного автобуса, который доставляет работников к проходной.

Ему 55. В Киргизии кем только не работал, занимая в том числе и руководящие должности в медицине. В России тоже достаточно потрудился в разных городах. Сейчас - рабочий: шихтовщик на заводе компании "Форэс" в Асбесте. Делает пропанты - гранулы, используемые при добыче нефти: эти керамические шарики повышают нефтеотдачу. Работа нелегкая. Но пошел на нее Бек охотно и осознанно, точно так же выбрал и страну трудоустройства. Помимо необходимости поддерживать семью, есть у нашего героя и личный мотив.

Расскажите, почему вы решили работать в России?

Бек: В свое время я учился в институте в Петербурге, но не окончил его - по семейным обстоятельствам пришлось уехать. Потом - пять лет на заводе во Владивостоке, неофициально, и трудовой стаж улетел в трубу. Вернулся на родину, работал даже бухгалтером: хоть учебу не окончил, но знания все равно есть. А дальше - Екатеринбург. Начал дворником, затем два года комплектовщиком на складе. Потом снова уехал домой.

Тяжело жить на две страны?

Бек: У каждого человека есть выбор. Раньше все было общее. Промышленность здесь, а рабочие из разных мест, в том числе из Азии. Когда СССР распался, все изменилось, экономика Киргизии упала. Это затронуло простых людей. Пробовал работать на родине, но в России лучше. А про Советский Союз: помните фразу из фильма "Белое солнце пустыни" - "За державу обидно!"? Вот мое отношение. Вообще, хочу, чтобы жизнь на родине наладилась.

Россия для вас не чужая страна?

Бек: Мои деды воевали плечом к плечу с русскими, я и мои братья в армии отслужили здесь, а теперь сын отучился и живет в России. Мы связаны. Хочется глубже понять русскую культуру. Хоть во многом мы и разные, я себя чужим тут не чувствую.

Как вас во Владивосток-то забросило?

Бек: Мой сын учился в этом городе. Пять лет я поработал на Дальнем Востоке, чтобы быть рядом с ним, когда он образование получал. Сын там и обосновался: машину купил, жилье хорошее снимает.

Скажите, сложно иностранцу найти работу в России?

Бек: Вообще работу не сложно, но любой здравомыслящий человек хочет работать официально, и с этим сейчас легче: Киргизия вошла в Евразийский экономический союз. Все стало проще, не надо нарушать закон: пользоваться фальшивыми документами, чтобы продлить пребывание в стране, платить за это. Могли выдворить - и тогда пять лет в Россию не въедешь.

На заводе работает свыше 1100 человек, в основном жителей Асбеста. В числе сотрудников, занявших в прошлом году более сотни новых рабочих мест, около 30 граждан Кыргызстана

Работа всегда была, но чаще всего на свой страх и риск. Тем же дворником можно устроиться, но не всегда официально. Попадешь к порядочным людям - будут деньги, если непорядочные - ни к чему хорошему это не приведет. А жаловаться не пойдешь: прав никаких. Сейчас на заводе все официально - зарплата и стаж стабильно идут, налоги плачу.

Обманывали?

Бек: На стройке во Владивостоке. Прораб местный договаривался с заказчиками, поставлял материалы. Сначала все неплохо шло, но за работу на последнем коттедже он не заплатил. Мы поняли, что надо общаться напрямую с заказчиком, но требовались свое оборудование, машина. У нас не было. Пришлось другую работу искать. На заводе платили тысяч на десять меньше, чем местным жителям. Недобросовестные люди пользовались беззащитностью мигранта. И ничего не поделаешь: ты ведь и сам нарушаешь закон.

На аренду жилья и какие-то другие траты в чужой стране, видимо, уходит большая часть заработка?

Бек: Выгоднее, когда курс рубля был выше, но и сейчас хорошо: завод оплачивает общежитие, как всем иногородним сотрудникам. А в Екатеринбурге двухкомнатная квартира обходилась в 23 тысячи, жили аж всемером: тесно, но дешево.

Как отношения с местными жителями складываются?

Бек: Иногда чувствуешь, что люди боятся тебя, напряжены как-то. И раньше, и сейчас, бывает, обзывают вслед на улице. Но я в конфликты никогда не лезу, нельзя такое близко к сердцу принимать! Не пойму: мне без разницы, кто мимо пройдет, - хоть русский, хоть китаец, а тут замечают. Никогда раньше на это внимания не обращали, тем более в СССР.

Хорошие моменты, наверное, тоже бывают?

Бек: Конечно. Вот что, например, очень запомнилось. Прилетел в аэропорт Кольцово, на выходе из зала стоит таможенник. С улыбкой, от души приветствует: "Добро пожаловать в Екатеринбург!" Может, потому что я сам с добром всегда стараюсь относиться к людям?

Что бы вы посоветовали молодежи, которая уезжает из Киргизии в поисках лучшей жизни?

Бек: Работать надо, но в первую очередь получить образование, грамотным быть, иначе тебя везде могут обмануть. И традиции изучать местные, как и законы, чтобы ничего не нарушить и никого не обидеть.

Вам сейчас 55 лет. Молодым проще трудиться - у них сил больше. А вам, наверное, уже тяжело?

Бек: За здоровье я не переживаю. С детства был физически активным: в футбол играл, потом увлекся единоборствами - любил фильмы с Брюсом Ли. Не скажу, что хотел быть, как он, но Брюс вдохновлял меня на занятия. На родине я работал в больнице - имел возможность общаться с врачами, побольше узнать, как поддерживать здоровье. Вот и поддерживал. Бумажной работы в свое время было много, но все-таки физический труд мне больше нравится. Не скажу, что не устаю: не устает только тот, кто не работает, но сейчас у меня все хорошо. Главное, чтобы так и оставалось.

Ключевой вопрос

Сколько вы на заводе зарабатываете? Какие условия в общежитии?

Бек: Мы, шихтовщики, - от 30 тысяч. Но есть возможность получать больше: производство непрерывное, график сменный, если у завода есть надобность, можешь смены и в выходные взять. Еще хочу повысить квалификацию. Сейчас у меня третий разряд, а если обучиться работать с газом или на стропальщика, зарплата повысится. Скоро подойдет срок, когда я смогу сдать экзамен на другой разряд.

В общежитии квартиры, в каждой по четыре-пять человек, но они большие, места хватает. К тому же без дела не сидим - работаем, чем-то еще занимаемся. Если сидеть всем на месте, то, конечно, тесно.

Комментарий

Кристина Самокиш, начальник отдела кадров Асбестовского отделения компании "Форэс":

- Сейчас у нас работает свыше 1,1 тысячи человек, подавляющее большинство из них - жители Асбеста и близлежащих городов и поселков. В прошлом году появилось более ста новых рабочих мест. Все знают, как трудно сейчас предприятиям найти квалифицированных сотрудников. Поэтому стали приглашать людей из других уральских городов, предоставлять им общежитие. В числе приехавших - около тридцати граждан Кыргызстана. Половина из них уже трудилась в России, остальных мы пригласили. И не жалеем. Это ответственные и заинтересованные работники. У них практически нет прогулов. Они нацелены повышать квалификацию, осваивать смежные специальности, уважают старших: вы можете переговорить со старшим - и все будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Справка "РГ"

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции. Создавался для всесторонней модернизации, повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития и повышения жизненного уровня населения. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия (последняя с 2015 года). Иностранные граждане стран - участниц союза получили возможность не оформлять патенты для работы. Пребывать в стране они могут, пока действует трудовой договор, который мигранты подписывают с работодателем. Последний берет на себя обязательства платить налоги, делать отчисления во все фонды, оплачивать добровольное медстрахование работника.